1882 à Paris : Le ballet "Namouna" d'Edouard Lalo

Après bien des cabales, péripéties, et un travail acharné du compositeur, le premier ballet d’Edouard Lalo ''Namouna'' est enfin présenté au public parisien du Palais Garnier, le 6 mars 1882.

Debussy à la rescousse

Les critiques sont divisées suite à la création de Namouna. Certains reprochent à Namouna, considéré à l'époque comme un grand symphoniste, ne pas avoir composé une musique de ballet. D'autres se sont ennuyés et invitent les auditeurs à avoir beaucoup de bonnes intentions et de volonté pour apprécier cette oeuvre. Pour Debussy en revanche : "Parmi trop de stupides ballets, il y eut une manière de chef-d'œuvre : la Namouna d'Édouard Lalo. On ne sait quelle sourde férocité l'a enterrée si profondément que personne n'en parle plus... C'est triste pour la musique."

Un ballet "où le musicien peut se nicher"

Lalo avait écrit à Sarasate qu'il voulait faire "plus que de la musique de danse" avec ce Namouna chorégraphié par Lucien Petipa, le frère de Marius. A Vaucorbeil directeur de l'Opéra Garnier, Edouard Lalo écrit : "Vous m'avez dit que le ballet n'est et ne peut être que de la danse. En avançant j'ai vu qu'il y a quelques coins ou le musicien peut se nicher. (...) Je n'ai jamais eu l'intention ridicule de faire d'un ballet une symphonie. Tout développement de l'idée doit être écarté, tout doit être bref concis et rythmé. Ma partition vous prouve que je ne me suis pas éloigné un seul instant de ce programme."

Programmation musicale

Edouard Lalo (1823-1892)

Namouna, Suite n°1 (1882) Fête foraine

Orchestre symphonique de Detroit, direction Paul Paray

Mercury 434389-2

Edouard Lalo (1823-1892)

Namouna (1882) VI. Tambourin

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction David Robertson

Auvidis Valois V4677

Edouard Lalo (1823-1892)

Namouna, Suite n°1 (1882) Parades de foire

Orchestre symphonique de Detroit, direction Paul Paray

Mercury 434389-2

Edouard Lalo (1823-1892)

Namouna, Suite n°1 (1882) Prélude

Orchestre symphonique de Detroit, direction Paul Paray

Mercury 434389-2

Edouard Lalo (1823-1892)

Namouna (1882) II. Scène du balcon

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction David Robertson

Auvidis Valois V4677

Edouard Lalo (1823-1892)

Namouna (1882) XV. Thème varié

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction David Robertson

Auvidis Valois V4677

Edouard Lalo (1823-1892)

Namouna (1882) XII. La Sieste

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction David Robertson

Auvidis Valois V4677

Edouard Lalo (1823-1892)

Namouna (1882) IV. Pas des Cymbales

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction David Robertson

Auvidis Valois V4677

Edouard Lalo (1823-1892)

Namouna (1882) V. Valse de la cigarette

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction David Robertson

Auvidis Valois V4677

Edouard Lalo (1823-1892)

Namouna (1882) X. Danse de Namouna

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction David Robertson

Auvidis Valois V4677

Edouard Lalo (1823-1892)

Namouna (1882) XI. Fête foraine

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction David Robertson

Auvidis Valois V4677