1874, Bedrich Smetana compose son poème symphonique Vltava (la Moldau)

Lorsque Smetana compose Vltava en 1874, il a 50 ans, et il vient de vivre l'une des pires expériences de sa vie personnelle. Très gêné dans son audition depuis quelques mois, avec des hallucinations auditives, il est devenu totalement sourd le 20 octobre. Il racontera en musique cette angoisse atroce pour un musicien dans son premier quatuor, quelques années plus tard.

A peine devenu sourd, incapable de diriger un orchestre ou de donner des leçons, métier qu'il avait exercé pour vivre depuis ses débuts, obligé de démissionner de son poste de chef à l'Opéra, Smetana estime qu'il n'est pas fini comme compositeur, et immédiatement, il se met à composer une grande oeuvre en l'honneur de son pays. Un immense cycle en 6 parties qu'il va intituler Ma Patrie. Le 18 novembre, il achève le premier des 6 poèmes symphoniques Vyšehrad, qui célèbre la fondation de Prague. Puis il remonte le cours du fleuve qui baigne les rives de la capitale, la Vltava.

"Deux petites sources jaillissent à l'ombre de la forêt, l'une chaude et agile, l'autre froide et endormie. Elles s'unissent. Leurs prestes vaguelettes clapotent entre les cailloux et vibrent au soleil. Dans sa course hâtive, le torrent devient une petite rivière, la Vltava, qui se met en route à travers le pays tchèque dans un bruissement toujours plus ample", Smetana.