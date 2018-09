1866, Jacques Offenbach assiste à la création de son nouvel opéra-bouffe : La Vie parisienne

« Point de morceaux longuement développés, mais une foule de petits motifs étincelant de verve et de gaieté, des couplets, des rondeaux, des polkas, des tyroliennes et parfois un duettino gracieux ou un ensemble entraînant, tels sont les éléments dont Offenbach s'est servi et qu'il est parvenu à coordonner de la façon la plus surprenante pour subjuguer son public. » La Revue et Gazette Musicale, 4 novembre 1866

Programmation Musicale

Jacques Offenbach (1819-1880) / Henri Meilhac et Ludovic Halévy

La Vie Parisienne (1866) Ouverture

Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson

EMI 1141238

Jacques Offenbach (1819-1880) / Henri Meilhac et Ludovic Halévy

La Belle Hélène (1864) Acte I. Couplets des rois

Michel Sénéchal, Ménélas, Les Musiciens du Louvre et Choeur, direction Marc Minkowski

Virgin 5454772

Jacques Offenbach (1819-1880) / Henri Meilhac et Ludovic Halévy

La Vie Parisienne (1866) Acte I. "Nous sommes employés de la ligne de l'Ouest"

Grand Orchestre Symphonique et Choeur, direction André Girard

Accord 480 4045

Jacques Offenbach (1819-1880) / Henri Meilhac et Ludovic Halévy

La Vie Parisienne (1866) Acte I. "Vous serez notre guide"

Pierre Bertin, le Baron, Madeleine Renaud, la baronne, Jean Desailly, Gardefeu

Grand Orchestre Symphonique et Choeur, direction André Girard

Accord 480 4045

Sebastian Yradier (1809-1865)

La Casalera

Adelina Patti, soprano, Alfredo Barili, piano

Pearl GEMM CD 9312

Auguste de Villebichot /Louis Houssot

Rien n'est sacré pour un sapeur (créé par Thérésa en 1864)

Henriette leblond (enregsitré en 1927)

EPM Records VC 100-14

Jacques Offenbach (1819-1880) / Henri Meilhac et Ludovic Halévy

La Vie Parisienne (1866) Acte II. "Je suis veuve d'un colonel"

Simone Valère, Gabrielle

Grand Orchestre Symphonique et Choeur, direction André Girard

Accord 480 4045

Jacques Offenbach (1819-1880) / Henri Meilhac et Ludovic Halévy

La Vie Parisienne (1866) Acte II. "Je suis la gantière"

Simone Valère, Gabrielle

Grand Orchestre Symphonique et Choeur, direction André Girard

Accord 480 4045

Jacques Offenbach (1819-1880) / Henri Meilhac et Ludovic Halévy

La Vie Parisienne (1866) Acte III. "L'amour c'est une échelle immense"

Denise Benoit, Pauline, Pierre Bertin, le baron

Grand Orchestre Symphonique et Choeur, direction André Girard

Accord 480 4045

Jacques Offenbach (1819-1880) / Henri Meilhac et Ludovic Halévy

La Vie Parisienne (1866) Acte IV. "Et voilà, voilà la vie parisienne du plaisir, à perte d'haleine"

Simone Valère, Gabrielle

Grand Orchestre Symphonique et Choeur, direction André Girard

Accord 480 4045



Liens

Iconographie de La Vie parisienne

Adolphe Joanne, Paris illustré. Nouveau guide de l'Etranger et du Parisien, Paris, 1867

Grisettes, cocottes, demi-mondaines du Second Empire, bibliographie numérique