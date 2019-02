1682, Michel-Richard de Lalande compose "Deitatis Majestatem"

En cette fin de 17ème siècle, la vie des musiciens est très étroitement liée à la vie politique, et aux endroits où s'exerce le pouvoir. La monarchie de Louis XIV utilise la musique pour rehausser sa gloire, les musiciens gravitent donc autour de son lieu d'exercice. C'est pourquoi Michel-Richard de Lalande a effectué le début de sa carrière, dans les années 1680, entre Paris et Versailles.

Lalande a tout juste 24 ans lorsqu'il compose en 1682 ce grand motet Deitatis Majestatem (Majesté de la déité), l’année même où Louis XIV prend la décision d'installer sa cour à demeure à Versailles.

Le grand motet est ce qu'on chante pendant la messe du roi : alors que le prêtre dit la messe à voix basse devant l'autel, les musiciens interprètent la musique, avec chœur et solistes.

Deitatis Majestatem a sans aucun doute été du goût du roi, puisque lors du concours pour distribuer les 4 postes de sous-maître de la chapelle, le souverain va lui-même pousser Lalande pour qu'il en obtienne un. Au fil du temps, il aura intégralement conquis le cœur du roi : le compositeur sera bientôt seul en possession des 4 postes de la chapelle, et aussi des 4 quartiers de Compositeur de la musique de la Chambre.

En 1690, le souverain demandera à ses copistes de réunir les motets de Lalande pour les conserver dans de magnifiques volumes dans sa bibliothèque, un honneur insigne.

Programmation musicale

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Deitatis Majestatem (1682) Deitatis Majestatem

André Morsch, basse, Choeur Aedes

Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Alpha ALPHA968

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Deitatis Majestatem (1682) Te omnes angeli

Choeur Aedes

Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Alpha ALPHA968

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Miserere mei Deus S27 (1687) II. Amplius lava me

Linda Perillo, soprano

La Chapelle Royale, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMX290871920

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Miserere mei Deus S27 (1687) VI. Asperges me

Patrizia Kwella, soprano

La Chapelle Royale, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMX290871920

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Alceste (1674) Loure pour les pêcheurs

Le Concert des Nations, direction Jordi Savall

Alia Vox AV 9807

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Deitatis Majestatem (1682) Hic enim misericors

Emmanuelle de Negri, Dagmar Saskova, sopranos

Sean Clayton, haute-contre, Cyril Auvity, ténor, André Morsch, basse

Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Alpha ALPHA968

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Deitatis Majestatem (1682) O caro Christi

Sean Clayton, haute-contre, Cyril Auvity, ténor

Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Alpha ALPHA968

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Deitatis Majestatem (1682) O mentis jubilatio

Emmanuelle de Negri, Dagmar Saskova, sopranos

Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Alpha ALPHA968

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Deitatis Majestatem (1682) O bonitatis prodigium

Emmanuelle de Negri, Dagmar Saskova, sopranos

Sean Clayton, haute-contre, Cyril Auvity, ténor, André Morsch, basse

Choeur Aedes, Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

Alpha ALPHA968