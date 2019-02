1849, Louise Farrenc : Création de sa Symphonie n°3 en sol mineur op 36

La vie de Louise Farrenc est à la fois représentative de la vie d'une femme du 19ème siècle, et tout à fait originale. Elle ne suit pas la voie tracée pour une femme par la nouvelle société bourgeoise puisqu'elle s'accomplit dans sa carrière musicale, et pourtant elle est bien dans son temps, elle garde une modestie "toute féminine" et n'essaie pas de faire éclater les carcans qui pèsent sur elle.Son nom revient régulièrement dans les journaux musicaux, et elle s'est fait une petite notoriété dans le paysage musical parisien, cependant, elle doit lutter contre deux facteurs défavorables : sa réserve, et son sexe !

Il est rare, de trouver chez les femmes autant de vigueur et d'intelligence dans la combinaison des effets.

Au lendemain de la création de sa 3ème symphonie, voici ce qu'on peut lire dans les colonnes de La France Musicale : "Le plus grand mérite de l'oeuvre de Mme Farrenc, c'est une clarté parfaite et une habileté rare dans la distribution des diverses parties du discours musical. J'ai été étonné, je l'avoue, de trouver dans cette œuvre, parfaitement conçue, une facture, un style de maître. La symphonie de Mme Farrenc peut être mise au rang des bonnes compositions instrumentales…Il est rare, de trouver chez les femmes autant de vigueur et d'intelligence dans la combinaison des effets. On aurait pu, peut-être, désirer un peu moins de réminiscences Beethoviennes (sic) dans les motifs, mais ne soyons pas trop exigeants ; c'est déjà le témoignage d'un talent supérieur, que le silence religieux avec lequel le public a écouté la nouvelle symphonie ; et les applaudissements qui ont suivi chacune de ses parties donnerait trop évidemment raison à Mme Farrenc contre moi si j'essayais de troubler, par de trop minutieuses critiques, la joie de son triomphe. Il n'y a qu'à s'incliner devant ce succès, et à payer à la Société des Concerts un juste tribut d'éloges pour avoir su, cette année, augmenter l'éclat de ses séances, de compositions nouvelles et d'artistes nouveaux."

Programmation musicale

Louise Farrenc (1804-1875)

Symphonie n°3 en sol mineur (1847) I. Adagio. Allegro

Orchestre philharmonique de la NDR de Hanovre, direction Johannes Goritzki

CPO 999603-2

Louise Farrenc (1804-1875)

Variations brillantes sur un thème du Colporteur de Onslow, op 10 (1828)

Biliana Tzinlikova, piano

Paladino Music pmr 0088

Muzio Clementi (1752-1832)

Capriccio en si bémol majeur op 17

Howard Shelley, piano

Hyperion CDA67850

Antoine Reicha (1770-1836)

Quintette à cordes avec violoncelle principal n°3 en Mi majeur (1805-07)

L'Archibudelli

Sony SK 53118

Louise Farrenc (1804-1875)

Symphonie n°3 en sol mineur (1847) II. Adagio cantabile

Orchestre philharmonique de la NDR de Hanovre, direction Johannes Goritzki

CPO 999603-2

Louise Farrenc (1804-1875)

Symphonie n°3 en sol mineur (1847) III. Scherzo

Orchestre philharmonique de la NDR de Hanovre, direction Johannes Goritzki

CPO 999603-2

Louise Farrenc (1804-1875)

Symphonie n°3 en sol mineur (1847) IV. Finale

Orchestre philharmonique de la NDR de Hanovre, direction Johannes Goritzki

CPO 999603-2