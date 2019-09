1835 à Leipzig : création du Concerto pour piano op.7 de Clara Schumann

Le Leipziger Tageblatt, l'un des quotidiens parmi les 30 journaux qui paraissent à Leipzig, a annoncé au public que quelque chose d'inhabituel l'attendait : "la jeune maestra, l'une des rares en qui le plus haut langage de l'art est inné, jouerait ses oeuvres, donnant un aperçu de son âme profonde".

Après les Variations de Herz, Clara Wieck a joué une autre oeuvre pour piano et orchestre, le Capriccio du jeune kapellmeister Mendelssohn. Celui-ci écrira quelques jours plus tard à sa soeur : "Imagine un peu, Fanny, au concert Wieck, j'ai entendu pour la première fois mon Capriccio en si mineur et je l'ai vraiment bien aimé (Clara l'a joué comme un petit démon)"

Programmation musicale

Clara Wieck (1819-1896)

Concerto op 7 (1833-35) I. Allegro maestoso

Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, direction Holly Mathieson

Decca 4850020

Henri Herz (1803-1888)

Variations sur la Marche d'Otello de Rossini (1832)

Howard Shelley, piano et direction, Orchestre Symphonique de Tasmanie

Hypérion CDA68100

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Capriccio en si mineur op 22 (1832)

Yvonne Loriod, piano, Orchestre du Südwestfunk de Baden-Baden, direction Hans Rosbaud

SWR19040CD

Robert Schumann (1810-1856)

Carnaval op 9 (1834-35) Marche des Davidsbündler contre les Philistins

Nelson Freire, piano

Decca 473902-2

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fugue en do dièse majeur (Clavier bien tempéré vol 1)

Sviatoslav Richter, piano

Chant du monde LDC 278525/26

Robert Schumann (1810-1856)

Sonate en fa # mineur op 11 (1832-35) Scherzo. Allegrissimo

Francesco Piemontesi, piano

Claves CD 50-1003/04

Frédéric Chopin (1810-1849)

Etude en do dièse mineur op 25 n°7

Dino Ciani, piano

Dynamics CDS 413/2

Un concert

Dimanche 22 septembre 2019 au Moulin d'Andé (27), 14 heures.

Récital de Piano Gisèle et Chantal Adranian. Dans le cadre des Journées du Matrimoine et du Patrimoine en Normandie. Oeuvres de Clara Schumann, Fanny Mendelssohn , Cécile Chaminade .

Réservations.