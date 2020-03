1827 à Florence : Le Concerto pour violon n°2 "La Campanella" de Niccolo Paganini

Au printemps 1827, on annonce à Florence, que "Le musicien Chevalier Paganini aura l'honneur de faire entendre son violon en exécutant un grand concerto en trois mouvements avec clochette obligée, une sonate militaire sur la quatrième corde du violon, et des variations à la Polonaise."

Première diffusion le 24 janvier 2019

Au moment où Paganini compose son Concerto pour violon et orchestre n°2, sans doute à l'été ou à l'automne 1826, il a 44 ans, Quelques années plus tôt, Stendhal le considérait comme le premier violon d'Italie et peut être du monde. Il le décrivait comme un " jeune homme aux yeux noirs et perçants et a la chevelure touffue."

Programmation musicale

Nicolo Paganini (1782-1840)

Concerto n°2 op 7 en si mineur (1726) III. Rondo

Jean-Jacques Kantorow, violon

Orchestre de chambre Bernard Thomas, direction Bernard Thomas

Forlane FF 053

Nicolo Paganini (1782-1840)

Concerto n°2 op 7 en si mineur (1726) I. Allegro maestoso

Ruggero Ricci, violon

Orchestre Symphonique de Londres, direction Anthony Collins

Intense Media 4056796004260-2

Nicolo Paganini (1782-1840)

I palpiti op 13 d'après l'air de Tancredi de Rossini (1819)

Laurent Korcia, violon

Orchestre de Chambre de Paris, direction Jean-Jacques Kantorow

Naïve V 534

Nicolo Paganini (1782-1840)

Concerto n°2 op 7 en si mineur (1726) I. Allegro maestoso (cadence)

Ruggero Ricci, violon

Orchestre Symphonique de Londres, direction Anthony Collins

Intense Media 4056796004260-2

Nicolo Paganini (1782-1840)

Concerto n°2 op 7 en si mineur (1726) II. Adagio

Ruggero Ricci, violon

Orchestre Symphonique de Londres, direction Anthony Collins

Intense Media 4056796004260-2

Nicolo Paganini (1782-1840)

Concerto n°2 op 7 en si mineur (1726)

III. Rondo : Allegretto moderato "La Campanella"

Ruggero Ricci, violon

Orchestre Symphonique de Londres, direction Anthony Collins

Intense Media 4056796004260-2

Nicolo Paganini (1782-1840)

Cantabile en ré majeur op 17

Itzhak Perlman, violon, John Williams, guitare

Sony Classical 88843092942-23

Nicolo Paganini (1782-1840)

Concerto n°2 op 7 en si mineur (1726)

III. Rondo : Allegretto moderato "La Campanella"

Ruggero Ricci, violon

Orchestre Symphonique de Londres, direction Anthony Collins

Intense Media 4056796004260-2