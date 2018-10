1824, L.V Beethoven présente au public viennois des fragments de sa Missa Solemnis

« Quand il travaillait au Credo de sa messe, je dois reconnaître que jamais, avant ou après cette époque, je ne l'ai vu dans un pareil état d'absorption totale. Le visage en sueur, il frappait les temps, mesure par mesure, avec les mains et les pieds, avant d'écrire les notes ! Les locataires voisins se plaignaient qu'il leur enlevât tout repos, jour et nuit, avec ses trépignements et ses coups. Tous, partout le regardaient comme un fou ; et vraiment il semblait alors possédé. »

Anton Schindler

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Missa solemnis op 123 (1818-23) I. Kyrie

Elisabeth Söderström, soprano, Marga Höffgen, contralto

Waldemar Kmentt, ténor, Martti Talvela, basse

New Philharmonia Chorus et Orchestra, direction Otto Klemperer

EMI

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonate n°29 en Si bémol majeur op 106 "Hammerklavier"

Rodolfo Leone, piano

Gramola 99160

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Georg Frideric Handel (1685-1759)

Le Messie (1742) 1ère Partie. Choeur "Glory to God in the highest"

Choeur de chambre et Orchestre baroque de Stuttgart, direction Frieder Bernius

Carus 83.219

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Missa solemnis op 123 (1818-23) II. Gloria

Choeur de la Radio de Leipzig

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, direction Herbert Blomstedt

Querstandt VKJK 1237

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Missa solemnis op 123 (1818-23) III. Credo

Elisabeth Söderström, soprano, Marga Höffgen, contralto

Waldemar Kmentt, ténor, Martti Talvela, basse

New Philharmonia Chorus et Orchestra, direction Otto Klemperer

EMI

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Missa solemnis op 123 (1818-23) V. Dona nobis pacem

Elisabeth Söderström, soprano, Marga Höffgen, contralto

Waldemar Kmentt, ténor, Martti Talvela, basse, New Philharmonia Chorus et Orchestra, direction Otto Klemperer

EMI



