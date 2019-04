1816, Johann Nepomuk Hummel : Création de son ''Septuor op 74''

Johann Nepomuk Hummel, qui se produit dans la partie de piano de son nouveau Septuor le 28 janvier 1816, est bien connu du public viennois, qui l'apprécie beaucoup, et depuis longtemps. Il est arrivé à Vienne comme enfant prodige, à l'âge de 8 ans ! C'est un peu un enfant du pays, et il en a l'accent chantant.

Pour un musicien, la ville de Vienne est vraiment sensationnelle ! En tant que capitale des Habsbourg, elle est le lieu de résidence de toutes les aristocraties des nations de l'Empire. Il y a des palais magnifiques et de familles en capacité d'entretenir des musiciens, ou du moins de recruter des professeurs de musique.

Hummel est devenu l'élève de Mozart à l'âge de 8 ans

Les musiciens ont de nombreuses occasions de se faire entendre, et ils ont aussi l'occasion de se rencontrer les uns les autres. C'est ainsi que Hummel, a pu devenir l'élève de Mozart à l'âge de 8 ans, puis à 15 ans (en 1793), il est devenu celui d’Albrechtsberger, de Salieri et de Haydn. A cette époque-là, il rencontre aussi celui qui est très vite devenu la coqueluche des salons viennois, un musicien capricieux, coléreux, ombrageux… le génial Beethoven ! C'est un peu l'épine dans le pied de Hummel. Jusque-là il avait toujours été trouvé le meilleur pianiste, tellement classique et clair. Mais voilà, Beethoven, lui , a du génie, lorsqu'il improvise il fait pleurer les dames, et on va toujours les comparer l'un à l'autre, et souvent à l'avantage de Beethoven. Et pourtant, Hummel ne démérite pas, bien au contraire...

"Son jeu est particulièrement sûr, net et perlé, et en même temps très élégant, comme celui du violoniste Clement."

Carl Maria von Weber à propos de jeu pianistique de Hummel

, © Getty / Imagno

Hummel a ses fans, tout comme Beethoven. Si Beethoven est déjà plus romantique, il fait un peu peur avec ses sautes d'humeur, ses exigences et ses accès de misanthropie. Hummel, lui, rassure avec son humeur égale et bienveillante, et son jeu classique.

Le Septuor op 74 a eu beaucoup de succès lorsque Hummel l'a joué à Vienne

Le Septuor op 74 a eu beaucoup de succès lorsque Hummel l'a joué à Vienne. En plus de la version pour piano, trois instruments à vent (flûte, hautbois et cor), et 3 instruments à cordes (alto, violoncelle et contrebasse), Hummel en a écrit une version pour quintette : piano et cordes (violon, alto, violoncelle et contrebasse).

C'est dans cette formation que le jeune viennois Schubert l'a entendue, et qui lui a donné l'idée de son propre quintette (dit La Truite). Pendant très longtemps, même lorsque le jeu classique et perlé de Hummel n'a plus été à la mode, de nombreux pianistes ont joué son Septuor (ou la version Quintette), jugeant que c'était une belle œuvre et qui de surcroît mettait bien le piano en valeur…

Programmation musicale

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Septuor op 74 en ré mineur (pub en 1816) I. Allegro con spirito

Nonette Tchèque, Ivan Klansky, piano

Praga PRD/DSD 250 243

Gioacchino Rossini (1792-1868)

Tancredi (1813) Acte I. Air de Tancredi "Di tanti palpiti"

Vesselina Kasarova, mezzo-soprano, Orchestre de la Radio de Munich, direction Roberto Abbado

RCA 09026 68349 2

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Mathilde de Guise (1810) Acte II. Air du Duc "Riuscito sono al fin"

Pierre-Yves Pruvot, baryton, Ensemble Solamente Naturali, direction Didier Talpain

Brilliant Classics 94043

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Septuor op 74 en ré mineur (pub en 1816) I. Allegro con spirito

Nonette Tchèque, Ivan Klansky, piano

Praga PRD/DSD 250 243

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Septuor op 74 en ré mineur (pub en 1816) II. Minuetto e scherzo

Nonette Tchèque, Ivan Klansky, piano

Praga PRD/DSD 250 243

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Septuor op 74 en ré mineur (pub en 1816) III. Andante con variazioni

Nonette Tchèque, Ivan Klansky, piano

Praga PRD/DSD 250 243

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Septuor op 74 en ré mineur (pub en 1816) IV. Finale. Vivace

Nonette Tchèque, Ivan Klansky, piano

Praga PRD/DSD 250 243