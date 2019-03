1808, Ludwig van Beethoven : Création de la Symphonie Pastorale

Si Beethoven ne cherche pas à imiter la nature, il ne faut pas non plus croire que sa création est intellectuelle. Beethoven est un grand marcheur, et un grand amateur de promenade. Chaque été il passe de longues semaines dans les villages autour de Vienne, en pleine nature. Les environs de la capitale sont pleins de forêts, de collines, de vignes, qui attirent le compositeur. Son ami Anton Schindler raconte dans son livre de Souvenirs sur Beethoven, que la Pastorale, comme la 5ème, a été écrite à Heiligenstadt, village situé sur la rive droite du Danube, et où Beethoven a fait des séjours plusieurs étés. Schindler raconte une promenade qu'il a faite avec "le maître" quelques années plus tard :

"Après avoir visité l'établissement de Heiligenstadt et le jardin contigu, après avoir parcouru les lieux remplis du souvenir de ses inspirations, nous traversâmes la charmante vallée entre Heiligenstadt et Grinzing ; nous franchîmes un ruisseau limpide descendant d'une montagne voisine, et aux bords duquel un rideau d'ormes encadrait le paysage. Beethoven s'arrêta plusieurs fois, promena ses regards enchantés et respira l'air embaumé de cette délicieuse vallée. Puis, s'asseyant près d'un ormeau, il me demanda si, parmi les chants d'oiseaux, j'entendais celui du Loriot ! Comme le silence absolu régnait, dans ce moment, autour de nous il dit : "Que la scène du torrent fut écrite dans cet endroit, et que les loriots, les cailles, les rossignols, ainsi que les coucous, étaient ses collaborateurs !"

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°6 en fa majeur op 68 "Pastorale" (1807-1808) I. Allegro ma non troppo"Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande" (Éveil d'impressions agréables en arrivant à la campagne)

La Chambre Philharmonique

Dir. Emmanuel Krivine

Naïve V 5258

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°5 en ut mineur op 67 (1807-1808) I. Allegro con brio

La Chambre Philharmonique

Dir. Emmanuel Krivine

Naïve V 5258

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°6 en fa majeur op 68 "Pastorale" (1807-1808) I. Allegro ma non troppo"Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande" (Éveil d'impressions agréables en arrivant à la campagne)

La Chambre Philharmonique

Dir. Emmanuel Krivine

Naïve V 5258

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°6 en fa majeur op 68 "Pastorale" (1807-1808) II. Andante molto moto. "Szene am Bach" (Scène au bord du ruisseau)

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Dir. John Eliot Gardiner

Archiv Produktion 439900-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°6 en fa majeur op 68 "Pastorale" (1807-1808) III. Allegro. Lustiges Zusammensein der Landleute (Joyeuseassemblée de paysans)

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Dir. John Eliot Gardiner

Archiv Produktion 439900-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°6 en fa majeur op 68 "Pastorale" (1807-1808) IV. Allegro. "Gewitter. Sturm"

(Tonnerre. Orage)

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Dir. John Eliot Gardiner

Archiv Produktion 439900-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°6 en fa majeur op 68 "Pastorale" (1807-1808) V. Allegretto. "Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm" (Chant pastoral. Sentiments joyeux et reconnaissants après l'orage)

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Dir. John Eliot Gardiner

Archiv Produktion 439900-2