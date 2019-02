1804, Ludwig van Beethoven : Création de son Triple Concerto pour violon, violoncelle et piano

C'est dans le palais du Prince Lobkowitz, à Vienne, qu'ont lieu, fin mai, début juin 1804, des répétitions d'orchestre d'oeuvres de Beethoven. C’est là que son Triple Concerto est joué pour la première fois, tout comme sa Symphonie Eroica.

Le Prince Joseph Lobkowitz, descendant d'une vieille famille d'aristocrates tchèques, est un grand amateur de musique. Il a réuni chez lui un orchestre privé, et paie généreusement les meilleurs compositeurs de son temps pour se faire dédicacer leurs œuvres. Parmi eux, son préféré est certainement Beethoven.

Il se peut que le Triple Concerto, ait été composé pour la France

A cette époque, Beethoven se place dans les rangs des admirateurs de Bonaparte. Il voit en ce héros français un homme qui comme lui, par son seul talent, est monté dans la société, et qui comme lui est épris de liberté et veut l'apporter aux peuples. Plusieurs lettres de Beethoven et textes de contemporains font allusion à un séjour qu'il voulait faire en France. Il aurait même songé un moment à quitter Vienne pour s'installer à Paris. Mais avant qu'il en ait eu l'occasion, les troupes de Napoléon ont envahi Vienne, et la situation a changé de telle manière qu'il n'a même pas entrepris le voyage. Néanmoins, il se peut que le Triple Concerto, ait été composé pour la France. En effet, à Paris à la fin du 18ème et au début du 19ème siècles, un genre fait fureur : la symphonie, et plus encore, un mélange entre symphonie et concerto, appelé pour cette raison "symphonie concertante". Une symphonie qui présente à côté de l'orchestre un petit groupe de solistes, qui "concertent", entre eux, et avec l'orchestre…

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Triple Concerto pour violon, violoncelle et piano op 56 (1803-1804) I. Allegro

Isabelle Van Keulen, violon, Julian Steckel, violoncelle, Stefan Vladar, piano et direction, Orchestre de chambre de Vienne

Capriccio C7210

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°3 Eroica (1803-1804) I. Allegro con brio

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Archiv Produktion 439900-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Triple Concerto pour violon, violoncelle et piano op 56 (1803-1804) II. Largo

Isabelle Van Keulen, violon, Julian Steckel, violoncelle, Stefan Vladar, piano et direction, Orchestre de chambre de Vienne

Capriccio C7210

Charles-Simon Catel (1773-1830)

Ouverture en ut (1793)

Orchestre d'Harmonie de la Ville du Havre, direction Philippe Langlet

Adda 590-018

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Triple Concerto pour violon, violoncelle et piano op 56 (1803-1804) III. Rondo alla polacca

Isabelle Van Keulen, violon, Julian Steckel, violoncelle, Stefan Vladar, piano et direction, Orchestre de chambre de Vienne

Capriccio C7210



Film de la BBC (de Simon Cellan Jones) sur la création de la Symphonie Eroica de Beethoven au Palais Lobkowitz au printemps 1804