1783, Wolfgang Amadeus Mozart : Création de la Messe en ut mineur

Il y a déjà presque 3 mois que le couple Mozart, Wolfgang et Constance, est en visite à Salzbourg, chez le père du jeune homme, Leopold. C'est une visite de courtoisie, pour que Wolfgang puisse présenter son épouse à son père, qui ne la connaissait pas encore. Avant de repartir pour Vienne le 27 octobre 1783, et de quitter Salzbourg à jamais, Mozart donne une Messe qu'il a composée récemment.

Mozart et Constance se sont mariés en août 1782, et c'est seulement en janvier 1783, que l’on apprend par une lettre à son père, que le jeune compositeur a en train une messe, en réponse à une promesse. "Lorsque j'ai fait ce serment, écrit-il, ma femme était encore célibataire, et comme j'étais fermement décidé à l'épouser peu après sa guérison, il m'était facile de faire cette promesse — et comme preuve de la sincérité de mon serment, j'ai ici la partition d'une messe à moitié composée, qui attend d'être portée à son terme."

Mozart n’achèvera pas sa Messe en ut mineur, sans doute trop occupé à composer : L'Enlèvement au sérail, plusieurs Concertos pour piano et des Quatuors, donner des leçons, publier ses œuvres, donner des académies…

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Messe en ut mineur K.427 (1782-83) I. Kyrie

Camilla TIlling, soprano

Gabrieli Consort and Players, direction Paul McCreesh

Archiv 00289 477 5744

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Solfeggio en Fa majeur K 393 n°2 (1782)

Sabine Devieilhe, soprano, Raphaël Pichon, orgue

Parlophone 0825646075843

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Messe de la Sainte Trinité en Ut majeur K 167 (1773)

Credo. Patrem omnipotentem

Choeur de Chambre de Cologne

Collegium Cartusianum, direction Peter Neumann

EMI 7498822

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Messe en ut mineur K.427 (1782-83) II. Gloria - Gloria in excelsis Deo

La Chapelle Royale

Orchestre des Champs Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901393

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Messe en ut mineur K.427 (1782-83) II. Gloria - Laudamus te

Jennifer Larmore, mezzo-soprano

Orchestre des Champs Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901393

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Fugue en Ut majeur K 394 (avril 1782)

Kristian Bezuidenhout, pianoforte Paul McNulty d'après Anton Walter und Sohn, Vienne 1805

Harmonia Mundi HMU 907528

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Messe en ut mineur K.427 (1782-83) II. Gloria - Jesu Christe - Cum Sancto Spirito

La Chapelle Royale

Orchestre des Champs Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901393

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Messe en ut mineur K.427 (1782-83) II. Gloria - Qui tollis

La Chapelle Royale

Orchestre des Champs Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901393

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Messe en ut mineur K.427 (1782-83) III. (Credo) Et incarnatus est

Christiane Oelze, soprano

Orchestre des Champs Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901393

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Messe en ut mineur K.427 (1782-83) IV. (Sanctus) Benedictus

La Chapelle Royale

Orchestre des Champs Elysées, direction Philippe Herreweghe

Harmonia Mundi HMC 901393