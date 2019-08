1781, Joseph Haydn, Création du Quatuor n°3 op 33

"La distinguée compagnie lui a prodigué ses gracieux applaudissements et daigné présenter à Monsieur Hayden, en tant que compositeur, un coffret en or émaillé de diamants, et à chacun des quatre musiciens cités plus haut une tabatière en or."Pressburger Zeitung, décembre 1781

Lorsqu'il compose ses 6 quatuors op 33 en 1781, voici près de 20 ans que Haydn est employé par les princes Esterhazy. D'abord Paul, puis Nicolas, dont il est le Kappelmeister depuis 1766. Il vit la plus grande partie de l'année dans le château d'Esterhaza, au Nord de la Hongrie. Et il passe deux mois d'hiver à Vienne. A Esterhaza, c'est peu de dire que Haydn est isolé. C'est seulement à Vienne qu'il peut se nourrir de musique vivantes ou spectacles vivants, et avoir accès aux partitions en circulation.

Programmation musicale

Joseph Haydn (1732-1809)

Quatuor op 33 n°3 (1781) I. Allegro moderato

Quatuor Jérusalem (Alexander Pavlosky, Sergei Bresler, violons, Amichai Grosz, alto, Kyril Zlotnikov, violoncelle)

Harmonia Mundi HMX 2962030

Joseph Haydn (1732-1809)

La Fedelta premiata (1780) Acte I. Finale. "Aiutatemi… Son morta…"

Ileana Cotrubas, soprano, Luigi Alva, ténor, Alan Titus, Maurizio Mazzieri, barytons, Orchestre de chambre de Lausanne, direction Antal Dorati

Philips 432430-2

Joseph Haydn (1732-1809)

Symphonie n°73 en Ré majeur Hob I : 73 "La Chasse" (vers 1781) IV. Finale. Presto

The Hanover Band, direction Roy Goodman

Hypérion CDA 66520

Joseph Haydn (1732-1809)

Quatuor op 33 n°3 (1781) II. Scherzando. Allegretto

Quatuor Jérusalem

Harmonia Mundi HMX 2962030

Joseph Haydn (1732-1809)

Quatuor op 33 n°3 (1781) III. Adagio

Quatuor Jérusalem

Harmonia Mundi HMX 2962030

Joseph Haydn (1732-1809)

Quatuor op 33 n°3 (1781) IV. Rondo. Presto

Quatuor Jérusalem

Harmonia Mundi HMX 2962030