1774, Henri-Joseph Rigel compose La sortie d'Égypte

La salle des Suisses du Palais des Tuileries est pleine en ce jour de Toussaint 1774. Pour la première fois, on peut entendre un hiérodrame de Henri-Joseph Rigel, intitulé La Sortie d'Egypte, et qui rappelle la libération du peuple d'Israël asservi par les Egyptiens, les fléaux qui s'abattent sur l'Egypte, et la traversée de la Mer Rouge. Comme d'habitude pendant que l'Opéra est fermé pour fête religieuse, l'organisation connue comme "Le Concert Spirituel" en profite pour faire venir les Parisiens privés de spectacle.

La musique instrumentale de Henri-Joseph Rigel est déjà connue des Parisiens qui ont pu l'entendre jouée notamment au Concert des Amateurs, hôtel de Soubise. Cette Société privée, dont l'orchestre est alors dirigé par François-Joseph Gossec, permet d'entendre chaque semaine pendant l'hiver un concert d'œuvres récentes. C'est ainsi d'ailleurs que peu de temps après la première audition de La Sortie d'Egypte au Concert Spirituel, le Concert des amateurs donnera l'œuvre à son tour.

Quand on a fait un oratorio tel que La Sortie d'Egypte, on est en état de faire de grands ouvrages.

Le "chœur lamentable des Egyptiens" est l'un des mouvements les plus appréciés de La Sortie d'Egypte. Il met en scène de cette manière émouvante les Egyptiens en proie aux sept plaies envoyées après l'invocation de Moïse à son Dieu. Des situations touchantes, voilà à quoi veut assister le public du Concert Spirituel.

La Sortie d'Egypte de Rigel va avoir un succès durable et être joué chaque année, parfois plusieurs fois, jusqu'à la Révolution. Le Mercure français y trouve "de grandes idées, un style noble, une grande entente des effets, en un mot le caractère d'un excellent Compositeur". Le grand Gluck, quittant Paris pour retourner à Vienne aurait dit au directeur de l'Opéra : "Vous avez un homme qu'il faut vous attacher, M. Rigel est l'homme qui convient pour le grand théâtre. Quand on a fait un oratorio tel que La Sortie d'Egypte, on est en état de faire de grands ouvrages."

Programmation musicale

Henri-Joseph Rigel (1741-1799)

La sortie d'Egypte (1774) Scène I. Quatuor des Israélites "Quel changement soudain !"

Isabelle Poulenard et Cécile Moureau, dessus, Philippe Do, haute-contre

Marduk Serrano, basse-taille

Orchestre des Folies Françoises, direction Olivier Schneebeli

K617198

Henri-Joseph Rigel (1741-1799)

Symphonie op 12 n°4 en ut mineur (pub en 1774) I. Allegro assai

Le Concert de la Loge, direction Julien Chauvin

Aparte AP131

Henri-Joseph Rigel (1741-1799)

Symphonie op 12 n°4 en ut mineur (pub en 1774) II. Largo non troppo

Le Concert de la Loge, direction Julien Chauvin

Aparte AP131

Henri-Joseph Rigel (1741-1799)

La sortie d'Egypte (1774) Scène I. Quatuor des Israélites "Quel changement soudain !"

Isabelle Poulenard et Cécile Moureau, dessus, Philippe Do, haute-contre

Marduk Serrano, basse-taille

Orchestre des Folies Françoises, direction Olivier Schneebeli

K617198

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

Dominus Regnavit (1704) Choeur d'introduction

Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Collegium Marianum, direction Olivier Schneebeli

Glossa GCD924301

Henri-Joseph Rigel (1741-1799)

La sortie d'Egypte (1774) Scène II. Récit et air de Moïse "Oui, Peuple ! tu verras la fin de tes alarmes"

Alain Buet, basse-taille

Orchestre des Folies Françoises, direction Olivier Schneebeli

K617198

Henri-Joseph Rigel (1741-1799)

La sortie d'Egypte (1774) Scène III. Choeur lamentable des Egyptiens "Arrête ! Dieu des Juifs, arrête !"

Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Orchestre des Folies Françoises, direction Olivier Schneebeli

K617198

Henri-Joseph Rigel (1741-1799)

La sortie d'Egypte (1774) Scène V. Récit de Moïse et d'un Israélite

Philippe Do, haute-contre, Alain Buet, basse-taille

Orchestre des Folies Françoises, direction Olivier Schneebeli

Henri-Joseph Rigel (1741-1799)

La sortie d'Egypte (1774) Scène VI. Choeur des Israélites et des Egyptiens

Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Orchestre des Folies Françoises, direction Olivier Schneebeli

K617198

Henri-Joseph Rigel (1741-1799)

La sortie d'Egypte (1774) Scène VI. Choeur des Israélites "Je reconnais ton bras"

Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Orchestre des Folies Françoises, direction Olivier Schneebeli

K617198