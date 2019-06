1764, Franz Benda : Composition de son « Concerto en mi mineur »

"Le son qu'il émettait sur le violon était l'un des plus beaux, des plus pleins, des plus purs et des plus agréables. Il possédait toute la force nécessaire dans la rapidité, l'aigu et dans toutes les difficultés possibles de l'instrument, et il savait en faire un usage raisonnable au bon moment. Mais le noble lyrisme était son penchant naturel et ce qui lui réussissait le mieux."

Johann Adam Hiller

Le roi Frédéric II de Prusse s'est battu sur tous les fronts pendant toute la guerre de Sept Ans. Vaillant soldat, chef des armées, pourtant il n'a rien perdu de ses valeurs ni de ses passions. Partout avec lui il a emmené sa musique, qu'il a fait jouer jusque dans sa tente.

Saut de paragraphe Franz Benda tient le poste de premier violon de la chambre. C'est dire qu'il est l'un des musiciens les plus sollicités par le roi, qui a son concert privé à peu près chaque soir. Le souverain lui-même joue plusieurs concertos pour flûte, le plus souvent les siens, et il écoute des pièces diverses, sonates ou autres.

Les circonstances de composition du Concerto pour flûte en mi mineur de Franz Benda sont inconnues. C'est même seulement récemment que la date de 1764 a été avancée. Très peu de ses œuvres ont été publiées, ce qui est un point commun avec les autres compositeurs en service auprès de Frédéric II. Le monarque refusait absolument que ses musiciens publient, il voulait garder leurs partitions pour son usage exclusif.

Dans son autobiographie, rédigée en 1763, Franz Benda dit qu'à cette date, il a composé 80 solos pour violon, 15 concertos, quelques symphonies, et un nombre considérable de caprices (c'est-à-dire d'études pour violon). On voit par-là que sa production est très orientée violon ! Plutôt normal pour un violoniste. Et pourtant c’est un concerto pour flûte ! Très juste : mais on peut se dire qu'il composait ses concertos pour l'instrument du roi, la flûte. Et bien non, en fait, il composait ses concertos pour flûte… ou violon !

Franz Benda est l'un des musiciens de la Cour de Berlin sur qui nous avons le plus de renseignements, et notamment à propos de son jeu de violon. Le célèbre musicographe anglais Charles Burney écrit : "Son style ne peut être comparé à celui d'un Tartini, d'un Somis, d'un Veracini ou de tout autre représentant d'une école ou doctrine musicale ; c'est bien son propre style, et formé sur le modèle que tous les instruments devraient étudier, à savoir : l'art du chant." "Son style est vraiment cantabile, et c'est un interprète à ce point sensible, si pathétique dans un adagio, que plusieurs professeurs éminents m'ont assuré qu'il leur avait souvent tiré les larmes par son jeu d'adagio."

