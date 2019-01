1752, Jean-Jacques Rousseau : Création de son opéra ''Le Devin du village''

Aujourd’hui, on connaît plutôt Rousseau comme philosophe et homme de lettres. Pourtant, jusqu'en 1750, où à 38 ans, il écrit son Discours sur les Sciences et les Arts, il a été connu comme musicien, et il se considérait comme tel. Pour vivre, Rousseau donne des leçons de musique, et à partir de 1751, sa principale source de revenus sera le métier de copiste. On évalue son travail à des dizaines de milliers de pages de copie. Rousseau aime la musique italienne, mais il aime surtout la musique tout court.

Encouragé par son ami Mussard, lui aussi musicien, il écrit en quelques jours le texte et esquisse toute la musique de son Devin du village. La première a lieu à la Cour, à Fontainebleau, avec grand succès, le 18 octobre 1752 !

Voici ce qu'il écrit dans Les Confessions (1770) à propos de cette première représentation:

"La pièce fut très mal jouée quant aux acteurs, mais bien chantée et bien exécutée quant à la musique. … J’ai vu des pièces exciter de plus vifs transports d’admiration, mais jamais une ivresse aussi pleine, aussi douce, aussi touchante, régner dans tout un spectacle, et surtout à la cour, un jour de première représentation. Ceux qui ont vu celle-là̀ doivent s’en souvenir ; car l’effet en fut unique."

Programmation musicale

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Le Devin du Village (1752) Ouverture - Gay

Les Nouveaux Caractères, direction Sébastien d'Hérin

Château de Versailles CVS004

Le Devin du Village (1752) Sc 1. Air de Colette "J'ai perdu tout mon bonheur"

Caroline Mutel, soprano, Colette, Les Nouveaux Caractères, direction Sébastien d'Hérin

Château de Versailles CVS004

Le Devin du Village (1752) Sc 2. Duo Colette, Le Devin "Perdrai-je Colin ?"

Caroline Mutel, soprano, Colette, Frédéric Caton, baryton-basse, Le Devin, Les Nouveaux Caractères, direction Sébastien d'Hérin

Château de Versailles CVS004

Le Devin du Village (1752) Sc 2. Air du Devin "Je vous rendrai le sien, ce sera mon ouvrage" Frédéric Caton, baryton-basse, Le Devin, Les Nouveaux Caractères, direction Sébastien d'Hérin

Château de Versailles CVS004

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

La Serva Padrona (1733) I. Air de Uberto "Aspettare e non venire"

Donato di Stefano, basse, Uberto, La Petite Bande, direction Sigiswald Kuijken

Accent ACC 10123

Les Muses galantes (1743) Acte d'Hésiode

Bernard Cottret, baryton, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Roger Cotte

Pathé ASTX 347

Le Devin du Village (1752) Sc 4. "L'amour et vos leçons m'ont enfin rendu sage"

Cyrille Dubois, ténor, Colin, Frédéric Caton, baryton-basse, Le Devin, Les Nouveaux Caractères, direction Sébastien d'Hérin

Château de Versailles CVS004

Le Devin du Village (1752) Sc 5. Air de Colin "Je vais revoir ma charmante maîtresse"

Cyrille Dubois, ténor, Colin, Les Nouveaux Caractères, direction Sébastien d'Hérin

Château de Versailles CVS004

Le Devin du Village (1752) Sc 6. Duo Colin, Colette "A jamais Colin t'engage"

Cyrille Dubois, ténor, Colin, Caroline Mutel, soprano, Colette, Les Nouveaux Caractères, direction Sébastien d'Hérin

Château de Versailles CVS004

Le Devin du Village (1752) Sc 8. Colette et choeur "Allons danser sous les ormeaux"

Caroline Mutel, soprano, Colette, Les Nouveaux Caractères, direction Sébastien d'Hérin

Château de Versailles CVS004