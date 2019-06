1749, George Frideric Handel compose ''Music for the Royal Fireworks''

"L'orchestre sera constitué de 40 trompettes, 20 cors, 16 hautbois, 16 bassons, 8 paires de timbales, 12 tambours, un nombre convenable de flûtes et de fifres ; avec 100 canons qui partiront seuls de loin en loin... avant que le feu d'artifice ne commence, une musique composée par Mr. Handel".

Le 27 avril 1749 est la date fixée par le roi Georges II pour des réjouissances qu'il a prévue fastueuses afin de célébrer le traité d'Aix-la-Chapelle, signé quelques mois plus tôt en octobre 1748, pour mettre un terme à la guerre de Succession d'Autriche. Voici des mois qu'on prépare un grandiose feu d'artifice. Pour donner un peu plus de solennité, on a voulu de la musique, bien sûr, et qui mieux que le grand George Frideric Handel pouvait se charger de la concevoir ?

Pour se faire entendre en plein air, dans le Green Park, tout près de Buckingham House, où doit se tenir le feu d'artifice, les organisateurs ont prévu une instrumentation riche avec ceux qu'on appelle les hauts instruments, qui sonnent haut et clair, hautbois, cors, trompettes, timbales.

Le London Magazine a annoncé la composition de l'orchestre : "Il sera constitué de 40 trompettes, 20 cors, 16 hautbois, 16 bassons, 8 paires de timbales, 12 tambours, un nombre convenable de flûtes et de fifres ; avec 100 canons qui partiront seuls de loin en loin." Une précédente annonce avertissait déjà qu'un "orchestre de 100 musiciens devaient jouer, avant que le feu d'artifice ne commence, une musique composée par Mr. Handel".

Le grand soir du Feu d'artifice, la foule est venue en masse dans le Green Park pour voir le spectacle. On a édicté moult règles de sécurité, puisqu'un feu d'artifice n'est pas chose anodine ! La famille royale fait la visite du bâtiment spécialement construit alors qu'il fait encore jour, et c'est à ce moment que la musique se fait entendre. Puis à la nuit, c'est le début des réjouissances...

Programmation musicale

George Frideric Handel (1865-1759)

Music for the Royal Fireworks (1749) I. Ouverture

Ensemble Zefiro, direction Alfredo Bernardini

Deutsche Harmonia Mundi 88697367912

George Frideric Handel (1865-1759)

Jubilate HWV 279 (1713) Choeur "As it was in the beginning "

Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations, direction Jordi Savall

Alia Vox AVSA9908

George Frideric Handel (1865-1759)

Te Deum de Dettingen HWV 283 (1743) Choeur "We praise thee, O Lord"

Choeur de l'Abbaye de Westminster, The English Concert, direction Simon Preston

Archiv Produktion 410 647-2

George Frideric Handel (1865-1759)

Concerto a due cori n°3 en Fa majeur HWV 334 (1747) II. Allegro

Ensemble Zefiro, direction Alfredo Bernardini

Deutsche Harmonia Mundi 88697367912

George Frideric Handel (1865-1759)

Concerto a due cori n°3 en Fa majeur HWV 334 (1747) III. Allegro ma non troppo

Ensemble Zefiro, direction Alfredo Bernardini

Deutsche Harmonia Mundi 88697367912

