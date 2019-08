1742, Georg Friedrich Händel crée le Messie de Händel

Voici au moins deux semaines que le concert a été ainsi annoncé dans le Dublin Journal : "Pour le secours aux détenus de plusieurs prisons et pour le soutien du Mercer's Hospital de Stephen's Street ainsi que de l'Infirmerie de charité de l'Inns Quay, le lundi 12 avril, sera donné dans la salle de musique de Fishamble Street, le nouveau grand oratorio de Mr Handel intitulé LE MESSIE, avec la participation des messieurs des choeurs des deux cathédrales — en même temps que plusieurs concertos pour orgue, par M. Handell."

"Hier le nouveau grand oratorio sacré, appelé Le Messie, de Mr Handell a été répété devant le public le plus grand, nombreux et respectueux ; et il a été exécuté tellement bien qu'il a donné une satisfaction générale à tous ceux qui étaient présents ; et a été approuvée par les plus grands Juges comme la meilleure composition de Musique qu'ils aient jamais entendue, et les mots les mieux adaptés à l'Occasion." Dublin Journal ( avril 1782)

Le Messie de Händel en concert à Radio France

Concert à l'auditorium de la Maison de la radio le 1er octobre 2019 - 20h

Caroline Jestaedt soprano

Alex Potter alto

David Webb ténor

Stephan MacLeod basse

La Chapelle Harmonique

Valentin Tournet direction

Programmation musicale

George Frideric Handel (1685-1759)

Le Messie (1741) I. Sinfony

Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 411 858-2

George Frideric Handel (1685-1759)

Le Messie (1741) IV. Choeur "And the glory of the Lord" Choeur de la Cathédrale du Christ d'Oxford, Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 411 858-2

George Frideric Handel (1685-1759)

Le Messie (1741) V. Récitatif de basse. "Thus saith the Lord" David Thomas, basse, Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 411 858-2

George Frideric Handel (1685-1759)Le Messie (1741) XVIII. Rejoice greatly, Daughter of Zion

Carolyne Sampson, soprano, The Sixteen, direction Harry Christophers

Coro COR16062

George Frideric Handel (1685-1759)Le Messie (1741) VII. Choeur "And he shall purify"

Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 411 858-2

George Frideric Handel (1685-1759)Le Messie (1741) XIV. Récitatif soprano "There were shepherds". XV. "And the angel said". XVI. "And suddenly". XVII. Choeur "Glory to God"

Judith Nelson, soprano, Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 411 858-2

George Frideric Handel (1685-1759)Le Messie (1741) XXIV. Choeur "Surely he hath borne our griefs". XXV. Choeur "And with his stripes" Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 411 858-2

George Frideric Handel (1685-1759)

Le Messie (1741) XXIII. Air d'alto "He was despised" Carolyn Watkinson, alto, Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 411 858-2

George Frideric Handel (1685-1759)Le Messie (1741) XLIV. Choeur "Hallelujah" Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 411 858-2

George Frideric Handel (1685-1759)Le Messie (1741) L. Duo alto, ténor "O Death, where is thy sting" Carolyn Watkinson, alto, Paul Elliott, ténor, Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 411 858-2

George Frideric Handel (1685-1759)Le Messie (1741) LIV. Choeur "Amen" Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 411 858-2