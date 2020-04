1740 à Bayreuth : Argenore de Wilhelmine de Bayreuth

Un siècle avant Wagner, la musique fait parler d'elle à Bayreuth ! En 1740, la compositrice Wilhelmine de Bayreuth (1709-1758) fait représenter son opéra Argenore pour la première fois. Anne-Charlotte Rémond vous raconte son histoire dans Musicopolis.

Première diffusion le 21 mars 2019

Contexte

Le 10 mai 1740, c'est l'anniversaire du Margrave Frédéric de Bayreuth. Pour lui faire une jolie fête, son épouse Wilhelmine a décidé de faire représenter un opéra dans leur château. Elle a donné un scénario à un librettiste italien, et elle a elle-même écrit la musique. L'ouvrage s'appelle Argenore.

Une histoire d'amour tragique

Si Wilhelmine a pu assouvir sa passion de la musique, si elle a pu composer, et même des opéras, genre auquel il était difficile d'accéder pour les femmes non nobles, elle avait pourtant des raisons de souffrir de sa condition féminine. Ce qu'elle met en scène dans son opéra : le roi Argenore veut marier sa fille Palmida à Léonidas. Mais Palmida aime Ormondo. Ormondo est tué en duel par Léonidas, suite à quoi Palmida poignarde Léonidas. Elle apprend alors qu'Ormondo était son frère disparu, et elle se suicide. Enfin, le roi Argenore ayant perdu ses deux enfants se suicide à son tour. Voilà un scénario qui va à l'encontre des conventions de l'opéra séria qui réclame une fin heureuse. Mais Wilhelmine se fiche bien des convenances, elle n'a pas à plaire à un patron, c'est elle la patronne !

Bayreuth avant Wagner

Le margravat de Bayreuth, au 18ème siècle est un petit état indépendant. Comme un peu partout à l'époque, suivant les souverains, la vie de cour est plus ou moins fastueuse. Lorsque Wilhelmine est arrivée à Bayreuth jeune mariée, elle a eu l'impression de se retrouver à la campagne ! Dans ses Mémoires, écrits en français, elle décrit l'aspect crasseux et éliminé du château et du mobilier, la pauvreté des lieux, des gens et des moeurs ! Wilhelmine vient de Berlin, où, même si son père le Roi Sergent n'a rien fait pour développer les talents artistiques de ses enfants, elle a tout de même pu, grâce à sa mère, profiter d'un environnement culturel de choix.

Les occasions d'entendre de l'opéra à la Cour de Bayreuth se placent à quelques moments précis de l'année : l'anniversaire du Margrave Frédéric le 11 mai, ou alors, comme partout durant la période de Carnaval, ou encore lors de visites de grands personnages. Pour pouvoir monter ces représentations, il faut naturellement des interprètes idoines. Les chanteurs seront italiens, comme il se doit, puisque les opéras eux-mêmes sont dans le style italien (c'est l'esperanto musical du temps !). Le librettiste d'Argenore, l'opéra de Wilhelmine, est lui-même italien, c'est Giovanni Andrea Galetti, un baryton qui est employé à Bayreuth en compagnie de son épouse, chanteuse également.

