1735-1740, Wilhelm Friedemann Bach compose sa Symphonie en fa Majeur

Dresde est une ville extrêmement séduisante, capitale et résidence des Électeurs de Saxe, un lieu de luxe et de culture qu'on appelle la « Florence du Nord ». La première sans doute d'entre les villes allemandes dans le domaine des arts. C'est là que vit Wilhelm Friedemann Bach depuis 1733, où il remplit le poste d'organiste de la Sophienkirche, l'église Ste Sophie. Il doit assurer les services du dimanche après-midi et du lundi matin, et les services des fêtes. Ce qui lui laisse du temps pour composer, et en particulier des Symphonies…

Programmation musicale

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)

Sinfonia en Fa majeur Fk 67 (1735-40 ?) I. Vivace

Il Giardino Armonico, direction Giovanni Antonini

Alpha ALPHA671

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata pour orgue en Do majeur BWV 564 (?1710-1717)

André Isoir, orgue Grenzing de l'abbatiale de Saint Cyprien en Périgord (enrt en 1993)

Calliope CAL 9718

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Cleofide (1731) Acte I. Duo Cleofide et Poro "Se mai più sara geloso"

Vivica Genaux, mezzo soprano, Simone Kermes, soprano

appella Gabetta, direction Andres Gabetta

Sony 88843023682

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)

Sinfonia en Fa majeur Fk 67 (1735-40 ?) I. Vivace

Il Giardino Armonico, direction Giovanni Antonini

Alpha ALPHA671

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto en Ut majeur d'après Vivaldi BWV 594

André Isoir, orgue Grenzing de l'abbatiale de Saint Cyprien en Périgord

La Dolce Volta LDV 118.0

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)

Sinfonia en Fa majeur Fk 67 (1735-40 ?) II. Andante

Il Giardino Armonico, direction Giovanni Antonini

Alpha ALPHA671

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)

Sinfonia en Fa majeur Fk 67 (1735-40 ?) III. Allegro

Il Giardino Armonico, direction Giovanni Antonini

Alpha ALPHA671

Pierre-Gabriel Buffardin (1690-1768)

Concerto à 5 en mi mineur (v. 1725) III. Vivace

Wilbert Hazelzet, flute

Musica Antiqua Köln, direction Reinhard Goebel

Archiv 447286-2

Johann Joachim Quantz (1697-1773)

Concerto pour flûte en sol mineur QV 5:196 n°2 III. Presto

Frank Theuns, traverso, Les Buffardins

Accent ACC 24258

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Concerto à 8 en Sol majeur ZWV 186 III. Allegro

Orchestre baroque de Fribourg, direction Gottfried von der Goltz

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77339 2

Johann Georg Pisendel (1687-1755)

Concerto en ré majeur pour violon I. Vivace

Orchestre baroque de Fribourg, direction Gottfried von der Goltz

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77339 2

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)

Concerto en fa mineur Fk 44 (?) III. Presto

Ottavio Dantone, clavecin

Il Giardino Armonico, direction Giovanni Antonini

Naïve OP 30399

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)

Sinfonia en Fa majeur Fk 67 (1735-40 ?) IV. Menuetto I et II

Il Giardino Armonico, direction Giovanni Antonini

Alpha ALPHA671

à réécouter émission Musicopolis Jean Sébastien Bach à Leipzig en 1723 (1/5)

à réécouter émission Musicopolis Carl Philipp Emanuel Bach à Hambourg en 1786 (1/5)