1733, Dresde : Création de la "Messe en si mineur" de Johann Sebastian Bach

C'est de Dresde le 27 juillet 1733 qu'est datée une supplique, adressée au Prince Electeur de Saxe."Monseigneur, est-il écrit, J'offre avec le plus profonde dévotion à Votre Royale Majesté le présent exemple dela science que j'ai pu acquérir dans la musique, en La priant très humblement de ne pas le juger selon sa _médiocre composition_, mais d'après Sa clémence bien connue, et de condescendre à me bien vouloir prendre sous Sa très-puissante protection."

Si Bach écrit sa requête à l'Electeur de Saxe, de Dresde, une centaine de kilomètres au Sud de Leipzig, où il vit, c'est sans doute qu'il est venu voir son fils Wilhelm Friedemann, qui vient d'être recruté, il y a un mois, comme organiste de l'église Sainte Sophie. Le 22 juin il a passé le concours pour devenir titulaire de cet orgue magnifique, de Silbermann, qu'il connaît bien : dès sa construction, en 1725, son père est venu s'y produire en concert, et il l'a accompagné.

Dresde a l'avantage d'être une ville royale, avec une cour, qui bénéficie des largesses du monarque, alors que Leipzig est gérée par un conseil municipal, qui ne dispose pas de ressources très importantes, et qui ne met pas la musique sur la première ligne de son budget ! C'est pourquoi d'ailleurs, le père et le fils Bach ont souvent fait le voyage de Dresde pour aller entendre des opéras, l'aîné demandant alors au cadet "Friedemann, irons-nous encore entendre les jolies chansonnettes de Dresde ?"

La Messe en si mineur à Radio France

Vendredi 15 et samedi 16 novembre 2019 - 20H (Maison de la Radio)

Johann Sebastian Bach

Messe en si mineur BWV 232

Mariana Flores soprano

Marianne Beate Kielland mezzo-soprano

Paulin Bündgen contre-ténor

Julian Prégardien ténor

Andreas Wolf baryton-basse

Chœur de Radio France

Thibaut Lenaerts chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leonardo García Alarcón direction

Programmation musicale

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Missa en si mineur (1733) Kyrie. I. Choeur "Kyrie eleison"

Ensemble Pygmalion, direction Raphaël Pichon

Alpha ALPHA 188

