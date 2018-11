1717, Marin Marais publie Le Badinage, extrait du Livre IV de pièces à une et trois violes

« Ceux qui sont avancés sur la Viole, trouveront des pièces qui leur paraîtront d'abord d'une grande difficulté, mais avec un peu d'attention et de pratique elles leur deviendront familières. Je les ai composées ainsi pour exercer l'habileté de ceux qui n'aiment pas les Pièces faciles, et qui souvent n'ont d'estime que pour celles qui sont d'une difficile exécution. »

Marin Marais (préface de la Suitte d'un goût étranger du Livre IV de Pièces à une et trois violes)