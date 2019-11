1708, Madrid : Création de « Acis y Galatea » d'Antonio de Literes

Acis et Galatée est une "zarzuela". Le terme désigne des oeuvres du 19ème siècle, des pièces très populaires qui mêlent dialogues parlés et morceaux chantés. Mais en fait, les zarzuelas sont beaucoup plus anciennes, et remontent au 17ème siècle. De la même manière, elles font déjà intervenir parlé et chanté. Le nom vient du Palais de la Zarzuela, construit au début du 17ème siècle comme résidence de chasse un peu en dehors de Madrid, à l'emplacement d'une ronceraie (une zarzuela) d'où son nom. Là, on donne quelques fêtes, avec des pièces qui mêlent théâtre et musique et qu'on appelle "Fiestas de la zarzuela".

Acis et Galatée, zarzuela de Antonio de Literes, raconte l'histoire d'Acis et Galatée, inspirée Ovide. Acis est un berger, amoureux de Galatée. Galatée est une déesse marine, et elle méprise l'amour. L'histoire se passe dans l'île fantastique de Trinacrie (ancien nom de la Sicile). Le cyclope Polyphème régnait jusqu'à il y a peu. Mais alors qu'il s'est absenté, les habitants de l'île se sont convertis au culte de la déesse Galatée, ce qui déclenche sa colère.

, © Getty / Fine Art Images/Heritage Images

Programmation musicale

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte I. Air de Thisbé "ConfiadoJilguerillo"

Victoria de Los Angeles, soprano, Alicia de Larrocha, piano

EMI 6 31994 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte I. Air de Thisbé "ConfiadoJilguerillo"

Marta Almajano, soprano, Al Ayre español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77336 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte I. Choeur "No hayotras iras que debantemerse"

Al Ayre español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77522 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte I. Choeur "Sientan los que sienten"

Maria Luz Alvarez, soprano, Néréide, Al Ayre español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77522 2

à réécouter émission Guitare, guitares Zarzuelas

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte I. Choeur "Suspende las iras"

Al Ayre español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77522 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte I. Air d'Acis "Ay de aquel que desprecia"

Lola Casariego, mezzo-soprano, Acis, Al Ayre español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77522 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte I. Air de Galatea "Muda copia"

Marta Almajano, soprano, Galatea, Al Ayre español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77522 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte I. Air de Glaucus "Yo sabré callar" (Je saurai me taire)

Xenia Meijer, mezzo-soprano, Glaucus, Al Ayre español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77522 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte I. Air d'Acis "Divina Galatea"

Lola Casariego, mezzo-soprano, Acis, Al Ayre español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77522 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte I. Duo Acis et Galatea "

Lola Casariego, mezzo-soprano, Acis, Marta Almajano, soprano, Galatea, Jordi Ricart, baryton, Momus, Al Ayre español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77522 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte II. Duo Thisbé, Momus .Seguidille. "Que demonios es esto ?"

Marina Pardo, soprano, Thisbé, Jordi Ricart, baryton, Momus, Al Ayre Español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi DHM 05472 77522 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte II. Air de Polyphème "DulceGalatea"

Jordi Ricart, baryton, Polyphème, Al Ayre Español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi DHM 05472 77522 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte II. Choeur "Huid de las iras"

Al Ayre Español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi DHM 05472 77522 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte II. Air d'Acis "Queda en paz, oh divina"

Lola Casariego, mezzo-soprano, Acis, Al Ayre español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77522 2

Antonio de Literes (1673-1747)

Acis y Galatea (1708) Acte II. Finale. Tutti "Viva quien hace"

Maria Luz Alvarez, soprano, Néréide, Al Ayre español, direction Eduardo López Banzo

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77522 2