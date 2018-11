1694, Elisabeth Jacquet de la Guerre compose "Céphale et Procris"

Programmation musicale

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Céphale et Procris (1694) Ouverture

Musica Fiorita, direction Daniela Dolcis

ORF CD 3033

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Céphale et Procris (1694) Prologue. Duo Pan et Flore

Camilla de Falleiro, soprano, Lisandro Abadie, baryton-basse

Musica Fiorita, direction Daniela Dolcis

ORF CD 3033

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Céphale et Procris (1694) Prologue. Flore "Quelle divinité". Marche

Camilla de Falleiro, soprano, Musica Fiorita, direction Daniela Dolcis

ORF CD 3033

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Premier Livre de Pièces pour Clavecin (1687) Suite n°1 en ré mineur. Menuet

Marie Van Rhijn, clavecin "Diem" 1679, accordé en mésotonique

Evidence EVCD047

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Premier Livre de Pièces pour Clavecin (1687) Suite n°3 en la mineur. Prélude

Marie Van Rhijn, clavecin "Diem" 1679, accordé en mésotonique

Evidence EVCD047

Michel Richard De Lalande (1657-1726)

Dominus Regnavit (1704) Confundatur omnes

Les Pages et les Chantres du CMBV

Collegium Marianum, direction, Olivier Schneebeli

Glossa GCD924301

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Céphale et Procris (1694) Acte II. Air de Procris "Lieux écartés"

Raphaële Kennedy, soprano, Musica Fiorita, direction Daniela Dolcis

ORF CD 3033

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Céphale et Procris (1694) Acte II. Duo de Céphale et Procris "

Raphaële Kennedy, soprano, Akim Schulz, haute-contre

Musica Fiorita, direction Daniela Dolcis

ORF CD 3033

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Céphale et Procris (1694) Acte I. Duo Dorine Arcas

"Promets-moi de m'aimer sans cesse"

Camilla de Falleiro, soprano, Lisandro Abadie, baryton-basse

Musica Fiorita, direction Daniela Dolcis

ORF CD 3033

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Céphale et Procris (1694) Acte II. Bourrée

Musica Fiorita, direction Daniela Dolcis

ORF CD 3033

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Céphale et Procris (1694) Acte V. Duo de Céphale et Procris

"Non, vivez"

Raphaële Kennedy, soprano, Akim Schulz, haute-contre

Musica Fiorita, direction Daniela Dolcis

ORF CD 3033

à réécouter émission Musicopolis Elisabeth Jacquet de la Guerre à Paris en 1715 (1/5)