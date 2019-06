1683, John Blow : Création de ''Vénus et Adonis''

Le spectacle qui va être représenté au retour de la chasse royale en cette Semaine grasse de 1683, sera entièrement chanté, le sujet choisi, Vénus et Adonis, est tiré des Métamorphoses d'Ovide

C'est un moment assez intime, et le roi qui revient de la chasse va être diverti par un petit spectacle proposé par John Blow son compositeur de la musique Privée

Vénus et Adonis est le seul ouvrage dramatique de John Blow. Sa spécialité a été davantage la composition d'œuvres religieuses, services, anthems, motets, et d'odes pour diverses occasions officielles. On trouve aussi dans son catalogue une abondance de chansons et de catches, petites chansons à plusieurs voix d'hommes, pour l'usage privé.

Ce n’est que très récemment que le nom du librettiste de Vénus et Adonis de John Blow a été découvert. Il s'agit d'une librettiste, Anne Kingsmill, une dame d'honneur de Marie Béatrice de Modène, belle-sœur du roi Charles II. A cette époque, les productions poétiques féminines sont plutôt accueillies avec dérision au sein de la Cour, c'est pourquoi Anne Kingsmill préfère garder l'anonymat sur ses écrits littéraires, et attendra la fin de sa vie pour publier quelques poèmes sous son nom.

Programmation musicale

John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Ouverture

Theater of the Ayre, direction Elizabeth Kenny

Whigmore WHLIVE0043

John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Prologue

Elin Manahan Thomas, Cupidon, Theater of the Ayre, direction Elizabeth Kenny

Whigmore WHLIVE0043

John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte I. Adonis, Vénus "Venus, Adonis"

Gerald Finley, Adonis, Rosemary Joshua, Venus, Orchestre du Siècle des Lumières, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901684

John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte I. Musique de Chasseurs. Venus "Hark, hark"

Rosemary Joshua, Venus, Orchestre du Siècle des Lumières, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901684

John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte I. Choeur de chasseurs "Come, follow the noblest game"

Clare College Chapel Choir, Orchestre du Siècle des Lumières, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901684

John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte II. Leçon de chant de Cupidon aux petits amours

Elin Manahan Thomas, Cupidon, Theater of the Ayre, direction Elizabeth Kenny

Whigmore WHLIVE0043

John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte II. Ground

Theater of the Ayre, direction Elizabeth Kenny

Whigmore WHLIVE0043

John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte III. Prélude

Orchestre du Siècle des Lumières, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901684

John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte III. Vénus "Adonis, Adonis, Adonis"

Rosemary Joshua, Venus

Gerald Finley, Adonis

Orchestre du Siècle des Lumières, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901684

John Blow (1649-1708)

Venus and Adonis (1683) Acte III.Choeur "Mourn for thy servant"

Clare College Chapel Choir, Orchestre du Siècle des Lumières, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901684