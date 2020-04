1651 à Venise : La Calisto de Francesco Cavalli

Le 28 novembre 1651, les spectateurs du Sant'Aponal viennent voir le dernier spectacle du tandem composé par le librettiste Giovanni Faustini et le compositeur Francesco Cavalli. Musicopolis vous fait découvrir cette oeuvre, La Calisto.

Quand Jupiter se travestit en suivante de Calisto

En 1651, juste avant la création de La Calisto, Giovanni Faustini et Francesco Cavalli remportent deux succès : Oristeo et Rosinda. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps et ils travaillent très bien ensemble. La Calisto, 15ème opéra de Cavalli,est leur 10ème collaboration.

L'histoire est la suivante : la mortelle Nymphe Calisto, chaste et pure suivante de Diane, est repérée par Jupiter, toujours accompagné de son fidèle Mercure. Jupiter va se déguiser en Diane pour séduire Calisto. D'autre part, le berger (mortel) Endymion se pâme d'amour pour Diane qui l'aime aussi mais veut rester fidèle… à sa chasteté ! Autour, d'eux, gravitent encore la mortelle Linfea (une vieille nymphe) et les dieux sylvestres, Pan, Sylvain et le petit satyre.

Une production maudite

La production de La Calisto n'a pas de chance : début novembre, deux semaines avant la première, le castrat qui chante le rôle d'Endymion tombe malade ; il va mourir début décembre. Les partitions montrent qu'on a dû transposer sa partie pour pouvoir le remplacer. Les 11 représentations qui ont lieu n'attirent pas la foule. Et Giovanni Faustini, le librettiste, impresario et directeur du Sant'Aponal meurt après la 7ème représentation, à 32 ans… Aujourd'hui la Calisto est sans doute l'ouvrage le plus connu de Cavalli, il a fait l'objet de deux enregistrements et est souvent donné dans de nouvelles mises en scène.

Programmation musicale

Francesco Cavalli (1602-1676)

La Calisto (1651) Prologue. Sinfonia

Concerto vocale

Dir. René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901515/17

Francesco Cavalli (1602-1676)

La Calisto (1651) Prologue. Eternita

Maria Bayo, Eternita

Concerto vocale

Dir. René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901515/17

Francesco Cavalli (1602-1676)

La Calisto (1651) Acte I. Sc 1. Jupiter "Del focofulminato"

Marcello Lippi, Jupiter

Concerto vocale

Dir. René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901515/17

Francesco Cavalli (1602-1676)

La Calisto (1651) Acte I. Sc 13. "Ninfabella"

Philippe Jaroussky, le petit Satyre

Marie-Nicole Lemieux, Linfea

Ensemble Artaserse

Warner Classics

Francesco Cavalli (1602-1676)

La Calisto (1651) Acte I. Sc 2. Calisto "Pianteombrose"

Maria Bayo, Calisto

Concerto vocale

Dir. René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901515/17

Francesco Cavalli (1602-1676)

La Calisto (1651) Acte I. Sc 5. Jupiter. Calisto

Maria Bayo, Calisto

Marcello Lipi, Jupiter en Diane

Concerto vocale

Dir. René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901515/17

Francesco Cavalli (1602-1676)

La Calisto (1651) Acte II. Sc 11. Endymion, Pan, Sylvain, le Petit Satyre

Graham Pushee, contre-ténor, Endymion

Barry Banks, ténor, Pan

David Pittsinger, basse, Sylvain

Dominique Visse, contre-ténor, le petit Satyre

Concerto vocale

Dir. René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901515/17

Francesco Cavalli (1602-1676)

La Calisto (1651) Acte III. Sc 8 (scène finale) Choeur des espritscélestes, Calisto, Jupiter

Maria Bayo, Calisto

Marcello Lipi, Jupiter

Concerto vocal

Dir. René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901515/17

Francesco Cavalli (1602-1676)

La Calisto (1651) Acte II. Sc 1. Endymion "Erme e solinghecime"

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Ensemble Artaserse

Warner Classics

Francesco Cavalli (1602-1676)

La Calisto (1651) Acte III. Sc 4 Calisto, Jupiter "Mio foco fatale"

Maria Bayo, Calisto

Marcello Lipi, Jupiter

Concerto vocale

Dir. René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901515/17

Francesco Cavalli (1602-1676)

La Calisto (1651) Acte II. Sc 12 Combat des nymphes et des satyres

Concerto vocale

Dir. René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901515/17