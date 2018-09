1530, Pierre Attaingnant publie son Premier Livre de Danceries

Programmation musicale

Pierre Attaingnant (v.1494-v.1552) éditeur

Bransle

Florilegium Musicum de Paris

CBS 61 238

Pierre Attaingnant (v.1494-v.1552) éditeur

Allemande "Et d'où venez-vous, Madame Lucette"

(Troisième livre de Danceries, 1557)

Ensemble Doulce Memoire, direction Denis Raisin-Dadre

Ricercar RIC 294

Josquin Desprez (v.1440-1521)

Messe Faisant regretz IV. Sanctus

The Medieval Ensemble of London

Oiseau Lyre 411937-2

Bartolomeo Tromboncino

Quasi sempre avanti di

(Frottole, Libro VII, publié par Petrucci à Venise en 1507)

Julie Hassler, soprano, Ensemble Doulce Memoire

Naïve E 8847

Anonyme (16ème siècle)

La Guerre Pavane et gaillarde d'après La Bataille de Clément Janequin

Ensemble Clément Janequin

Harmonia Mundi HMC 901453

Clément Janequin (v.1485-1558)

La chasse

(Chansons de maistre Clément Janequin, imprimées par Attaingnant 1528)

Ensemble Clément Janequin

Harmonia Mundi HMC 901271

Pierre Attaingnant (v.1494-v.1552) éditeur

Tant que vivray, d'après une chanson de Claudin de Sermisy et Clément Marot

("Tres breve et familiere introduction pour entendre et apprendre soi-même à jouer toutes chansons réduites en la tablature du luth, et la manière d'accorder ledit luth" pub. en 1529)

Hopkinson Smith, luth (de Joël van Lennep)

Naïve E 8854

Pierre Attaingnant (v.1494-v.1552) éditeur

Tourdion La Magdalena

(Premier livre de Danceries, 1530)

Ensemble Doulce Memoire, direction Denis Raisin-Dadre

Ricercar RIC 294

Clément Janequin (v.1485-1558)

Revenez souvent m'amye

(28 chansons musicalles, Paris, par Pierre Attaingnant, 1534)

Ensemble Clément Janequin

Harmonia Mundi HMC 901271

Veuve Pierre Attaingnant éditeur

Première suytte de Bransles d'Escosse

(Septième livre de Danceries, 1557)

Ensemble Doulce Memoire, direction Denis Raisin-Dadre

Ricercar RIC 294

Pierre Attaingnant (v.1494-v.1552) éditeur

Pavane La sguizera - Gaillardes 10 et 15

(Premier livre de Danceries, 1530)

Ensemble Doulce Memoire, direction Denis Raisin-Dadre

Ricercar RIC 294

Pierre Attaingnant (v.1494-v.1552) éditeur

Tourdions 8, 9 & 39

(Deuxième livre de Danceries, 1547)

Ensemble Doulce Memoire, direction Denis Raisin-Dadre

Ricercar RIC 294



Lire, écouter, voir

Plan de Paris en 1550 en couleurs

Imprimerie française du début du XVIème siècle