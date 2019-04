1400, le Livre Vermeil de Montserrat

Le massif de Montserrat, en Catalogne, à une cinquantaine de km au Nord-Ouest de Barcelone, est une curiosité étonnante, caractérisée par un relief abrupt, de hautes parois très raides et des formations géologiques qui ressemblent à de hauts doigts de pierre. D'où son nom, puisque Mont serrat veut dire montagne dentelée ou en dents de scie. Un monastère y a été construit à la fin du 11ème siècle, dépendant de l'Abbaye bénédictine de Rippoll, un grand centre culturel du Moyen-Âge. C'est dans ce monastère qu'à la fin du 14ème siècle a été compilé un manuscrit connu aujourd'hui comme le Livre Vermeil de Montserrat.

Le Livre Vermeil est une sorte de Manuel à l'usage des moines qui accueillent les pèlerins au monastère de Montserrat. Les chants assemblés dans le Livre Vermeil de Montserrat sont probablement antérieurs de quelques années ou même pour certains de quelques décennies à leur copie. Néanmoins, grâce à leur variété, l'ensemble forme un genre de panorama des chansons qui avaient cours à la fin du 14ème siècle. Le recueil avec toutes ses notations, les refrains, les danses en rond, les réjouissances mariales, nous permet de nous faire une idée de ce que peut être pour le peuple de cette époque le pèlerinage à Montserrat.

''Les pèlerins souhaitent chanter et danser pour rester vigilants la nuit dans l'église de la bienheureuse Marie de Montserrat''

Une petite note en latin écrite par le copiste entre les deux premiers chants du Livre Vermeil nous apporte de précieuses informations :

"Parce que les pèlerins souhaitent chanter et danser pour rester vigilants la nuit dans l'église de la bienheureuse Marie de Montserrat, mais également à la lumière du jour. De plus, les chants ne sont autorisés dans l'église que s'ils demeurent chastes et pieux. C'est pour ces raisons plus ou moins bonnes, que ces chants ont été composés. Ils doivent donc être utilisés avec modestie, en prenant garde de ne pas perturber ceux qui sont plongés dans la prière ou dans la dévotion contemplative."

On peut imaginer tous ces pèlerins, harassés par leur voyage, mais avides de se réjouir ensemble, qui manifestent leur joie d'être là, et leur espoir de tous les bienfaits qu'ils attendent de la Vierge Marie et de ses miracles. Le chant, la danse, participent à l'expression de tous ces sentiments. Avant de repartir vers leur vie de tous les jours, ils sont invités à une réflexion un peu différente.

Programmation musicale

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) II. Stella splendens in monte

Hesperion XX, direction Jordi Savall (enregistrement 1978)

EMI 8265162

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) V. Cuncti simus concnanentes (virelai monodique)

Alla Francesca, Choeur d'enfants de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Opus 111 OPS 30-131

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) V. Cuncti simus concanentes (virelai monodique)

Hesperion XXI, direction Jordi Savall (enregistrement 2013)

Alia Vox AVSA9919

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) I. O Virgo splendens

Alla Francesca, Choeur d'enfants de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Opus 111 OPS 30-131

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) I. O Virgo splendens

Hesperion XX, direction Jordi Savall (enregistrement 1978)

EMI 8265162

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) IV. Los set gotxs recomptarem (ballade monodique)

Alla Francesca, Choeur d'enfants de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Opus 111 OPS 30-131

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) VIII. Inperayritz (chanson à 2 voix, en occitan)

Alla Francesca, Raphaël Boulay, Emmanuel Bonnardot, chant

Opus 111 OPS 30-131

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) VII. Mariam matrem virginem

Alla Francesca, Brigitte Lesne, Catherine Sergent, chant, Emmanuel Bonnardot, vièle

Opus 111 OPS 30-131

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) IX. Ad mortem festinamus

Millenarium, direction Christophe Deslignes

Ricercar RIC 260