10 décembre 1825, Paris : première de "La Dame blanche" composé par François-Andrien Boieldieu

La veille de la répétition générale, un compositeur s'affaire encore à ses partitions. Boieldieu termine à peine l'ouverture de "La Dame blanche". Le 10 décembre 1825, lors de la première, le succès est absolu ! L'œuvre rivalise même avec les opéras de Rossini, alors devenu incontournable à Paris...

La genèse de la Dame blanche

François-Andrien Boieldieu s'attelle à la composition de La Dame blanche en 1825, à 49 ans. S'il est déjà bien installé dans le paysage musical français, ses cours au Conservatoire et sa santé fragile ne lui permettent par de se consacrer à la composition. Depuis déjà 4 ans, Scribe lui a transmis le livret de La Dame blanche. Pressé par le directeur de l'Opéra Comique de se mettre à l'ouvrage, le compositeur répond que "les choses d'art ne se forcent point". D'ailleurs, le compositeur écrira les partitions jusqu'à la dernière minute, faisant répéter les morceaux aux chanteurs chez lui une quinzaine de jours, avant de continuer les répétitions au théâtre.

Un village écossais, un château en déshérence hanté par un fantôme, une orpheline courageuse, un juge corrompu... Cette intrigue où se succèdent apparitions fantastiques et coups de théâtre a tout pour plaire au public parisien ! Boieldieu ménage une tension narrative doublée d'une partition dont les mélodies se retiennent avec facilité.

Un succès durable

Siège de la troupe de l'Opéra-Comique, la salle Feydeau accueille le 10 décembre 1825 la première de la Dame blanche. Si les critiques, au lendemain de la création de l'oeuvre, parlent de Rossini - depuis 1823, le "Maestro" est devenu une véritable star -, c'est pour louer une musique "capable de transporter et de faire évanouir un rossiniste" et se féliciter de ce que la musique française ait enfin de quoi rivaliser avec la musique italienne. En réalité, la querelle appartient au public, car les deux compositeurs s'entendent bien, et logent dans la même maison. Rossini dira, parlant du 26ème opéra-comique de Boieldieu : « Vous avez accompli un tour de force, êtes resté spirituel et vrai, animé et dramatique. »

Et le succès se poursuit, marquant la programmation de l'Opéra Comique, qui atteint avec ce titre les mille représentations. La Dame blanche inspirera également Hergé, dans la bande-dessinée Le Trésor de Rackham le Rouge.

Programmation musicale

François Adrien Boieldieu (1775-1834)

La Dame blanche (1825) Ouverture

Ensemble Orchestral de Paris, direction Marc Minkowski

EMI 5563562

François Adrien Boieldieu (1775-1834)

La Dame blanche (1825) Acte I. Sc 1. Chœur "Sonnez, cornemuse et musette, les montagnards sont réunis"

Ensemble Orchestral de Paris, Chœur de Radio France, direction Marc Minkowski

EMI 5563562

François Adrien Boieldieu (1775-1834)

La Dame blanche (1825) Acte III. Chœur "Chantez, chantez, joyeux ménestrels"

Rockwell Blake, Georges, Chœur de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, direction Marc Minkowski

EMI 5563562

François Adrien Boieldieu (1775-1834)

La Dame blanche (1825) Acte I. Ballade Jenny, Dikson, Chœur "Chut chut écoutons !"

Mireille Delunsch, Jenny, Jean-Paul Fouchécourt, Dikson, Chœur de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, direction Marc Minkowski

EMI 5563562

François Adrien Boieldieu (1775-1834)

La Dame blanche (1825) Acte I. Air de Georges "Ah quel plaisir d'être soldat"

Rockwell Blake, Georges, Chœur de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, direction Marc Minkowski

EMI 5563562

François Adrien Boieldieu (1775-1834)

La Dame blanche (1825) Acte I. Duo Jenny, Georges "Il s'éloigne, il a peur"

Mireille Delunsch, Jenny, Rockwell Blake, Georges, Chœur de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, direction Marc Minkowski

EMI 5563562

François Adrien Boieldieu (1775-1834)

La Dame blanche (1825) Acte II. Cavatine de Georges "Viens gentille dame"

Rockwell Blake, Georges, Chœur de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, direction Marc Minkowski

EMI 5563562

François Adrien Boieldieu (1775-1834)

La Dame blanche (1825) Acte II. Scène de la vente "Nous quittons nos travaux champêtres"

Jean-Paul Fouchécourt, Dikson, Laurent Naouri, Gaveston, Rockwell Blake, Georges, Bernard Deletré, Mac-Irton, Chœur de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, direction Marc Minkowski

EMI 5563562

François Adrien Boieldieu (1775-1834)

La Dame blanche (1825) Acte II. Scène de la vente "Nous quittons nos travaux champêtres"

Jean-Paul Fouchécourt, Dikson, Laurent Naouri, Gaveston, Rockwell Blake, Georges, Bernard Deletré, Mac-Irton, Annick Massis, Anna, Chœur de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, direction Marc Minkowski

EMI 5563562

François Adrien Boieldieu (1775-1834)

La Dame blanche (1825) Acte II. Scène de la vente "Nous quittons nos travaux champêtres"

Jean-Paul Fouchécourt, Dikson, Laurent Naouri, Gaveston, Rockwell Blake, Georges, Annick Massis, Anna, Mireille Delunsch, Jenny, Bernard Deletré, Mac-Irton, Chœur de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, direction Marc Minkowski

EMI 5563562