Voix du siècle, voix de l’Autre : contraltos d’exception

Si on parle de « prima donna » pour les sopranos, que dire des contraltos ? Avec une voix grave, entre masculin et féminin, ces chanteuses évoluent aux frontières du genre et touchent une corde sensible chez leurs auditeurs : des voix qui bouleversent et qui incarnent la voix de l’Autre.

Marian Anderson (1897 - 1993) au Lincoln Memorial à Washington D.C. / Kathleen Ferrier (1912 - 1953)