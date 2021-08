Dames de pique (4/4) : Les élèves de Rostropovitch

En 1966 Jacqueline du Pré passa un an à Moscou auprès de Rostropovitch. Dans sa classe, elle croise le chemin d’exceptionnelles violoncellistes, lauréates du concours Tchaikovsky comme Natalia Shakhovskaya, Karine Georgian ou Natalia Gutman.

Avec ses mains immenses, Rostropovitch est un monstre sur le violoncelle et peut tout jouer, il est aussi un professeur aussi exceptionnel qu'exigeant. La relation avec son élève Jacqueline Du Pré est complexe et ambivalente. Rostropovitch semble fasciné par Jacqueline et en même temps, il essaie de cadrer ce talent brut qu’il trouve trop exubérant. En Février 1966 ont lieu les épreuve de sélection des candidats soviétiques du fameux concours Tchaïkovsky. Parmi les heureux élus, Mischa Maisky qui a 18 ans et une violoncelliste de 22 ans d’origine arménienne... Karine Georgian.

La violoncelliste russe Karine Georgian (née en 1944) remportera le 1er prix au Concours de musique All Union en 1966, mais aussi le premier prix et la médaille d’or au troisième Concours international Tchaïkovski à Moscou en 1966. Son répertoire comprend plus de quarante concertos et une vaste gamme de musique instrumentale et de musique de chambre.

Natalia Gutman (née en 1947) est une violoncelliste russe. Une fois diplômée du Conservatoire de Moscou, elle collabore avec Mstislav Rostropovitch. Elle obtient la médaille d'or du Festival international de Vienne, le troisième prix du Concours Tchaïkovski en 1964, ainsi que le premier prix du Festival international Dvořák, en 1966. Elle a donné des représentations de l'intégralité des œuvres solo de Bach. Elle s'intéresse particulièrement aux œuvres contemporaines. Certaines œuvres d'Alfred Schnittke, Edison Denisov, et Sofia Goubaïdoulina ont été écrites pour elle.

La grande violoncelliste arménienne Medea Abrahamyan (1932 - 2021) est diplômée du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou en 1956. Elle remporte de nombreux prix et devint une prof fantastique. Encore une grande violoncelliste passée par la classe de Rostropovitch et pédagogue de légende, qui nous a quitté en mars 2021.

Natalia Shakhovskaya (1935 - 2017) remporte la 1ère édition du concours Tchaikovsky en violoncelle en 1962. En 1974, elle prend la suite de Rostropovitch au conservatoire de Moscou et y resta jusqu’en 1995, puis elle enseigna à l’école supérieur de la Reina Sofia à Madrid, formant un grand nombre de violoncellistes du monde entier.

