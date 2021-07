Dames de pique (2/4) : Les premières reines du violoncelle

Avec le développement de la pique, les femmes se libèrent et partent à la conquête du violoncelle. Plusieurs sont excellentes et dédicataires d'œuvres majeures, comme les Françaises Madeleine Monnier et Lucienne Radisse ou les russes Raya Garbousova et Zara Nelsova.

