Mon Scriabine

"Toute description de l'Absolu ne peut s'exprimer que par des symboles... Pour s'en rendre compte, il faut se mettre en 'état de résonnance'... Mais avant tout, mes chers amis, soyez disponibles ! Débarrassez-vous de vos préjugés !" Alexandre Scriabine

Connaître Messiaen, travailler sa musique, ont pu, pour moi, répondre à un certain nombre de questions... Mais quid de la musique d’autres compositeurs ? Que me racontent-ils ? Pourquoi certaines œuvres m'apparaissent-elles plus accessibles que d’autres ? Et pourquoi éprouvé-je le besoin de me confronter à ce qui m’est opposé, trouver derrière un ciel souvent nuageux une lumière qui ne s'éteint pas ? La pandémie a fait son chemin : ces séquences pour France Musique s'adressent avant tout à moi-même. Un parcours avec Scriabine, Brahms, Chopin, ceux qui me résistent parfois et ceux que je croyais connaître : Albeniz, Falla, Debussy… jusqu’au tandem Berlioz-Liszt ! A mon piano, évoquer leur vie, leur esthétique, les événements historiques qui me parlent, jouer, me tromper, recommencer sans cesse… Voici sans fausse exhibition le travail d'un pianiste qui ne devrait peut-être pas dire ça...

Une série réalisée avec le précieux concours de l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et en partenariat avec le magazine Pianiste

Scriabine était fou ! Il se considérait Dieu lui-même dans sa démarche créatrice ! Je ne suis pas Dieu, loin s'en faut, pas même un héros ! Il était important pour moi de savoir deux ou trois choses car la folie ne fait pas jouer... Seule la connaissance de la personne, de la démarche artistique de Scriabine pouvait aider à saisir le sens de sa musique, son exaltation qui touche à la démesure, et force l'inquiétude.

Lectures par Lambert Wilson

Programmation musicale

Traditionnel / Jean Wiéner

Yankee Doddle (générique de l'émission Histoires sans paroles)

Jean Wiéner, piano / NN, flûte

Playtime Records

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n° 2 en ut mineur op. 18 : I. Moderato

Serge Rachmaninov, piano

Orchestre symphonique de Philadelphie, direction Leopold Stokowski

RCA

Alexandre Scriabine

Sonate n° 4 en fa dièse majeur op. 30 : II. Prestissimo volando

Vladimir Sofronitzki, piano

Profil Medien

Alexandre Scriabine

Vers la flamme op. 72

Vladimir Horowitz, piano

CBS

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n° 2 en ut mineur op. 18 : III. Allegro scherzando

Serge Rachmaninov, piano

Orchestre symphonique de Philadelphie, direction Leopold Stokowski

RCA

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Ouverture solennelle en mi bémol majeur op. 49 "1812"

Orchestre symphonique de Philadelphie, direction Leopold Stokowski

Biddulph Recordings

Alexandre Scriabine

Symphonie n° 3 en ut mineur op. 43 : III. Jeu divin

Orchestre symphonique de la Radio de Baden Baden, direction Michael Gielen

Hänssler Classic

Alexandre Scriabine

Sonate n° 1 en fa mineur op. 6 : IV. Funèbre

Heinrich Neuhaus, piano

Profil Medien

Maurice Ravel

Concerto pour la main gauche

Alicia de Larrocha, piano

Orchestre philharmonique de Londres, direction Lawrence Foster

Decca

Alexandre Scriabine

Prélude et Nocturne pour la main gauche op. 9 : I. Prélude en ut dièse mineur

Vladimir Sofronitzki, piano

Brilliant Classics

Alexandre Scriabine

Prélude et Nocturne pour la main gauche op. 9 : II. Nocturne en ré bémol majeur

Josef Lhevinne, piano

Pierian

Alexandre Scriabine

Etude en ré dièse mineur op. 8 n° 12 "Révolutionnaire"

Alexandre Scriabine, piano

Pierian

Frédéric Chopin

Prélude en sol majeur op. 28 n° 3

Eliane Richepin, piano

Dante

Alexandre Scriabine

Prélude en sol majeur op. 11 n° 3

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Frédéric Chopin

Prélude en si mineur op. 28 n° 6

Eliane Richepin, piano

Dante

Alexandre Scriabine

Prélude en mi mineur op. 11 n° 4

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Camille Saint-Saëns

Les Barbares : Introduction symphonique

Orchestre symphonique de Malmö, direction Jun Märkl

Naxos

Alexandre Scriabine

Fantaisie en si mineur op. 28

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Alexandre Scriabine

Prométhée op. 60

Sviatoslav Richter, piano

Orchestre symphonique d'Etat de Russie, direction Evgueni Svetlanov

Russian Disc

