Mon Messiaen (seconde partie)

Connaissez-vous Petichet, près des lacs de Laffray, au-dessus de Grenoble ? Il y a une quinzaine d'années, les jours de beau temps on pouvait encore y entendre le ravissant bruant jaune, en plein soleil, à treize heures…

Connaître Messiaen, travailler sa musique, ont pu, pour moi, répondre à un certain nombre de questions... Mais quid de la musique d’autres compositeurs ? Que me racontent-ils ? Pourquoi certaines œuvres m'apparaissent-elles plus accessibles que d’autres ? Et pourquoi éprouvé-je le besoin de me confronter à ce qui m’est opposé, trouver derrière un ciel souvent nuageux une lumière qui ne s'éteint pas ? La pandémie a fait son chemin : ces séquences pour France Musique s'adressent avant tout à moi-même. Un parcours avec Scriabine, Brahms, Chopin, ceux qui me résistent parfois et ceux que je croyais connaître : Albeniz, Falla, Debussy… jusqu’au tandem Berlioz-Liszt !

A mon piano, évoquer leur vie, leur esthétique, les événements historiques qui me parlent, jouer, me tromper, recommencer sans cesse… Voici sans fausse exhibition le travail d'un pianiste qui ne devrait peut-être pas dire ça...

Une série réalisée avec le précieux concours de l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et en partenariat avec le magazine Pianiste

La trame de la musique de Messiaen est faite de séquences à l'image des petits carreaux d'un immense vitrail d'église. On peut le contempler facilement, ce vitrail, c'est une autre affaire que d'en comprendre tous les symboles. On peut bien sûr se contenter, comme la plupart d'entre nous, d'en admirer les couleurs et la lumière qu'ils renvoient...

