Mon Messiaen (première partie)

Chers amis, c'est l'heure de l'intimité et des confidences. Et comme toute confidence vient au gré des souvenirs, ne m'en veuillez pas des allers-retours que je pourrai faire dans la chronologie de mes aventures...

Connaître Messiaen, travailler sa musique, ont pu, pour moi, répondre à un certain nombre de questions... Mais quid de la musique d’autres compositeurs ? Que me racontent-ils ? Pourquoi certaines œuvres m'apparaissent-elles plus accessibles que d’autres ? Et pourquoi éprouvé-je le besoin de me confronter à ce qui m’est opposé, trouver derrière un ciel souvent nuageux une lumière qui ne s'éteint pas ? La pandémie a fait son chemin : ces séquences pour France Musique s'adressent avant tout à moi-même. Un parcours avec Scriabine, Brahms, Chopin, ceux qui me résistent parfois et ceux que je croyais connaître : Albeniz, Falla, Debussy… jusqu’autandemBerlioz-Liszt !

A mon piano, évoquer leur vie, leur esthétique, les événements historiques qui me parlent, jouer, me tromper, recommencer sans cesse… Voici sans fausse exhibition le travail d'un pianiste qui ne devrait peut-être pas dire ça...

Une série réalisée avec le précieux concours de l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et en partenariat avec le magazine Pianiste

Parler d'Olivier Messiaen, c'est avant tout évoquer une expérience personnelle hors du commun : j'ai eu le privilège de côtoyer le compositeur à l'occasion de voyages, de tournées, et j'ai pu partager quelques moments plus intimes durant les vacances d'été. Mon Messiaen, en deux parties, c'est un regard qui pourrait instruire certaine jeune génération...

Programmation musicale

Traditionnel / Jean Wiéner

Yankee Doddle (générique de l'émission Histoires sans paroles)

Jean Wiéner, piano / NN, flûte

Playtime Records

Olivier Messiaen

Catalogue d'oiseaux, Livre V : II. La Bouscarle

Yvonne Loriod, piano

Erato

Olivier Messiaen

Livre du Saint Sacrement : VII. Les Ressuscités et la lumière de vie

Almut Rössler, orgue

Ursina Motette

Jean-Sébastien Bach

Choral In dulci jubilo BWV 608

Michel Chapuis, orgue

Valois

Olivier Messiaen

Visions de l'Amen : IV. Amen du désir

Yvonne Loriod et Olivier Messiaen, pianos

Deutsche Grammophon

Olivier Messiaen

Vingt Regards sur l'Enfant Jésus : I. Regard du Père

Jean-Rodolphe Kars, piano

Piano Classics

Olivier Messiaen

Vingt Regards sur l'Enfant Jésus :XVII. Regard du silence

Yvonne Loriod, piano

Decca

Olivier Messiaen

Six Petites Esquisses d'oiseaux : I. Le Rouge-gorge

Yvonne Loriod, piano

Erato

Olivier Messiaen

Vingt Regards sur l'Enfant Jésus : X. Regard de l'Esprit de joie

Yvonne Loriod, piano

Decca

Olivier Messiaen

Vingt Regards sur l'Enfant Jésus : XX. Regard de l'Eglise d'amour

Jean-Rodolphe Kars, piano

Piano Classics

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie sur le choral Jesu meine Freude BWV 713

Michel Chapuis, orgue

Valois

Olivier Messiaen

Harawi : I. La Ville qui dormait

Rachel Yakar, soprano / Yvonne Loriod, piano

Erato

Olivier Messiaen

Catalogue d'oiseaux, Livre VII : I. La Buse variable

Pierre-Laurent Aimard, piano

Penta Tone Classics

Olivier Messiaen

La Fauvette des jardins

Yvonne Loriod, piano

Erato

Olivier Messiaen

Le Banquet céleste

Olivier Messiaen, orgue

EMI

Wolfgang Amadeus Mozart / d'après Leontzi Honauer

Concerto pour piano n° 4 en sol majeur K. 41 : I. Allegro

Yvonne Loriod, piano

Orchestre du Domaine musical, direction Pierre Boulez

Decca

Olivier Messiaen

Fantaisie burlesque

Hakon Austbo, piano

Naxos

Olivier Messiaen

Un vitrail et des oiseaux

Yvonne Loriod, piano

Ensemble Intercontemporain, direction Pierre Boulez

Disques Montaigne

Olivier Messiaen

La Fauvette des jardins

Yvonne Loriod, piano

Erato

Olivier Messiaen

Huit Préludes : I. La Colombe

Yvonne Loriod, piano

EMI

Olivier Messiaen

Quatuor pour la fin du temps : VII. Fouillis d'arcs-en-ciel pour l'ange qui annonce la fin du temps

André Vacellier, clarinette / Jean Pasquier, violon / Etienne Pasquier, violoncelle / Olivier Messiaen, piano

Accord

Olivier Messiaen

Turangalîla Symphonie : X. Final

Yvonne Loriod, piano / Jeanne Loriod, ondes Martenot

Orchestre symphonique de Toronto, direction Seiji Ozawa

RCA

Olivier Messiaen

Quatre Etudes de rythme : II. Mode de valeurs et d'intensités

Yvonne Loriod, piano

Erato

Olivier Messiaen

Saint François d'Assise, Acte II tableau 5 : "L'Ange musicien"

Christiane Eda-Pierre, soprano

Choeur et Orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris, direction Seiji Ozawa

Cybelia

Olivier Messiaen

Oiseaux exotiques

Yvonne Loriod, piano

Ensemble Intercontemporain, direction Pierre Boulez

Disques Montaigne

