Mon Espagne

Mon amour pour la musique espagnole s'est révélé par… la musique de la série de télévision « Zorro » ! À ceci s'ajoutait mon apprentissage de saxophoniste où je jouais dans les fêtes familiales le paso doble « El gato montés »…

Connaître Messiaen, travailler sa musique, ont pu, pour moi, répondre à un certain nombre de questions... Mais quid de la musique d’autres compositeurs ? Que me racontent-ils ? Pourquoi certaines œuvres m'apparaissent-elles plus accessibles que d’autres ? Et pourquoi éprouvé-je le besoin de me confronter à ce qui m’est opposé, trouver derrière un ciel souvent nuageux une lumière qui ne s'éteint pas ?

La pandémie a fait son chemin : ces séquences pour France Musique s'adressent avant tout à moi-même. Un parcours avec Scriabine, Brahms, Chopin, ceux qui me résistent parfois et ceux que je croyais connaître : Albeniz, Falla, Debussy… jusqu’au tandem Berlioz-Liszt !

A mon piano, évoquer leur vie, leur esthétique, les événements historiques qui me parlent, jouer, me tromper, recommencer sans cesse… Voici sans fausse exhibition le travail d'un pianiste qui ne devrait peut-être pas dire ça...

Une série réalisée avec le précieux concours de l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et en partenariat avec le magazine Pianiste

Isaac Albeniz fut le premier moderne à rendre au piano les lettres de noblesse de la musique de son pays à la manière d'un Don Quichotte ! Manuel de Falla va encore plus loin qu'Albeniz dans les racines profondes du folklore espagnol : sa Fantaisie bétique est une traduction du Flamenco, de l'Amour à mort, de la Danse cambrée et lascive...

Avec la participation de Raphaël Perraud, violoncelle

Lectures par Lambert Wilson

Programmation musicale

Traditionnel / Jean Wiéner

Yankee Doddle (générique de l'émission Histoires sans paroles)

Jean Wiéner, piano / NN, flûte

Playtime Records

Norman Foster / George Bruns

Zorro : générique

Vocal avec accompagnement

Walt Disney Records

Manuel Penella

El Gato montés

Primo Corchia et son orchestre

Musidisc

Ernest Chausson

Poème op. 25

Christian Ferras, violon / Orchestre national de Belgique, direction Georges Sebastian

Deutsche Grammophon

Isaac Albeniz

Iberia, Cahier I : I. Evocacion

Arthur Rubinstein, piano

His Master's Voice

Isaac Albeniz

Iberia, Cahier III : I. El Albaicin

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Isaac Albeniz

Cantos de España op. 232 : V. Seguidillas

Ricardo Viñes, piano

Opal

Isaac Albeniz

Cantos de España op. 232 : IV. Cordoba

Alicia de Larrocha, piano

EMI

Isaac Albeniz

Iberia, Cahier III : III. Lavapiés

Alicia de Larrocha, piano

Decca

Isaac Albeniz

Iberia, Cahier II : III. Triana

Guiomar Novaes, piano

Appian Publications & Recordings

Isaac Albeniz

Iberia, Cahier IV : III. Eritaña

Alicia de Larrocha, piano

EMI

Manuel de Falla

Nuits dans les jardins d'Espagne : II. Danza lejana

Alicia de Larrocha, piano

Orchestre de la Suisse romande, direction Sergiu Comissiona

Decca

Manuel de Falla

Nuits dans les jardins d'Espagne : III. En los jardines de la sierra de Cordoba

Alicia de Larrocha, piano

Orchestre de la Suisse romande, direction Sergiu Comissiona

Decca

Edouard Lalo

Symphonie espagnole en ré mineur op. 21 : V. Rondo. Allegro

Zino Francescatti, violon / Orchestre symphonique de la Columbia, direction André Cluytens

Erato

Eduardo Sainz de la Maza

Campanas del alba

Daniel Bolshoy, guitare

Atma Classique

Manuel de Falla

Nuits dans les jardins d'Espagne : I. En el Generalife

Alicia de Larrocha, piano

Orchestre de la Suisse romande, direction Sergiu Comissiona

Decca

Manuel de Falla

Concerto pour clavecin et cinq instruments : I. Allegro

Manuel de Falla, clavecin / Marcel Moyse, flûte / Georges Bonneau, hautbois / Emile Godeau, clarinette / Marcel Darrieux, violon / Auguste Cruque, violoncelle

Almaviva

Manuel de Falla / arrangement Maurice Maréchal

Sept Chansons populaires espagnoles (extraits) :

III. Asturiana IV. Jota

Raphaël Perraud, violoncelle / Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Traditionnel flamenco

Fandangos

Paco de Lucia, guitare / Camaron de la Isla, chant

L+R Records

Traditionnel flamenco

Bulerias

Cepero, guitare / Maria Vargas, chant

L+R Records

Manuel de Falla

Fantaisie bétique

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

