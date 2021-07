Mon Debussy est d'abord impressionné par la vivacité du chroniqueur de son époque. Le jeune homme maladroit, indépendant, amoureux, pianiste prometteur, puis le compositeur qui s'est imposé par la volonté de révolutionner la musique française en prônant un retour aux inflexions naturelles...

Connaître Messiaen, travailler sa musique, ont pu, pour moi, répondre à un certain nombre de questions... Mais quid de la musique d’autres compositeurs ? Que me racontent-ils ? Pourquoi certaines œuvres m'apparaissent-elles plus accessibles que d’autres ? Et pourquoi éprouvé-je le besoin de me confronter à ce qui m’est opposé, trouver derrière un ciel souvent nuageux une lumière qui ne s'éteint pas ?

La pandémie a fait son chemin : ces séquences pour France Musique s'adressent avant tout à moi-même. Un parcours avec Scriabine, Brahms, Chopin, ceux qui me résistent parfois et ceux que je croyais connaître : Albeniz, Falla, Debussy… jusqu’au tandem Berlioz-Liszt !

A mon piano, évoquer leur vie, leur esthétique, les événements historiques qui me parlent, jouer, me tromper, recommencer sans cesse… Voici sans fausse exhibition le travail d'un pianiste qui ne devrait peut-être pas dire ça...

Une série réalisée avec le précieux concours de l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et en partenariat avec le magazine Pianiste

J'avais treize ans quand j'ai joué Debussy pour la première fois ! Avec Debussy, il faut regarder, écouter ailleurs, se laisser porter par l'inspiration...

Lectures par Lambert Wilson

Programmation musicale

Traditionnel / Jean Wiéner

Yankee Doddle (générique de l'émission Histoires sans paroles)

Jean Wiéner, piano / NN, flûte

Playtime Records

Claude Debussy

Estampes : III. Jardins sous la pluie

Samson François, piano

EMI

Claude Debussy

Arabesque n° 1 en mi majeur

Samson François, piano

EMI

Claude Debussy

La Mer : III. Dialogue du vent et de la mer

Orchestre du Festival de Lucerne, direction Claudio Abbado

Deutsche Grammophon

Claude Debussy

Préludes, Livre II : VII. La Terrasse des audiences du clair de lune

Walter Gieseking, piano

EMI

Richard Strauss

Till Eulenspiegel

Orchestre philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

Sony

Camille Saint-Saëns

Danse macabre op. 40

Orchestre national de l'ORTF, direction Jean Martinon

Erato

Claude Debussy

Etudes, Livre I : I. Pour les cinq doigts, d'après Monsieur Czerny

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Claude Debussy

Suite bergamasque : III. Clair de lune

Walter Gieseking, piano

EMI

Claude Debussy

Préludes, Livre I : IV. Les Sons et les parfums tournent dans l'air du soir

Walter Gieseking, piano

EMI

Claude Debussy

L'Isle joyeuse

Arthur Rubinstein, piano

Nimbus

Claude Debussy

Children's Corner : VI. Golliwogg's Cake-walk

Claude Debussy, piano

Warner Classics

Jean-Philippe Rameau

Castor et Pollux, Acte I : "Que tout gémisse"

Les Arts florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi

Claude Debussy

Images, Livre I : II. Hommage à Rameau

Sviatoslav Richter, piano

BMC

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande : Acte I (début)

José van Dam, baryton-basse

Orchestre philharmonique de Vienne, direction Claudio Abbado

Deutsche Grammophon

Claude Debussy

Etudes, Livre I : VI. Pour les huit doigts

Monique Haas, piano

Deutsche Grammophon

Claude Debussy

Préludes, Livre I : V. Les Collines d'Anacapri

Walter Gieseking, piano

EMI

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande : Acte IV (fin)

Orchestre philharmonique de Vienne, direction Claudio Abbado

Deutsche Grammophon

Claude Debussy

Etudes, Livre II : IV. Pour les sonorités opposées

Yvonne Lefébure, piano

Disques FY & du Soleil

Claude Debussy

Etudes, Livre II : VI. Pour les accords

Walter Gieseking, piano

EMI

