Mon Chopin

Chopin avait des mains en caoutchouc ! Je n'ai pas les mains en caoutchouc, ni le génie sonore de Chopin, et le travail de sa musique ne se fait pas toujours dans la joie !...

Connaître Messiaen, travailler sa musique, ont pu, pour moi, répondre à un certain nombre de questions... Mais quid de la musique d’autres compositeurs ? Que me racontent-ils ? Pourquoi certaines œuvres m'apparaissent-elles plus accessibles que d’autres ? Et pourquoi éprouvé-je le besoin de me confronter à ce qui m’est opposé, trouver derrière un ciel souvent nuageux une lumière qui ne s'éteint pas ? La pandémie a fait son chemin : ces séquences pour France Musique s'adressent avant tout à moi-même. Un parcours avec Scriabine, Brahms, Chopin, ceux qui me résistent parfois et ceux que je croyais connaître : Albeniz, Falla, Debussy… jusqu’au tandem Berlioz-Liszt ! A mon piano, évoquer leur vie, leur esthétique, les événements historiques qui me parlent, jouer, me tromper, recommencer sans cesse… Voici sans fausse exhibition le travail d'un pianiste qui ne devrait peut-être pas dire ça...

Une série réalisée avec le précieux concours de l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et en partenariat avec le magazine Pianiste

Chopin nous rappelle l'importance de la notion « d'artiste », d'acteur du son, d'improvisateur. Je parle de cette écoute aventureuse lors d'un concert où l'interprète se laisse porter par un texte dont il a exploré tous les recoins pour le faire sien, et le livrer comme si c'était son oeuvre...

Lectures par Lambert Wilson

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Programmation musicale

Traditionnel / Jean Wiéner

Yankee Doddle (générique de l'émission Histoires sans paroles)

Jean Wiéner, piano / NN, flûte

Playtime Records

Frédéric Chopin

Prélude en si bémol mineur op. 28 n° 16

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Frédéric Chopin

Etude en la bémol majeur op. 10 n° 10

Samson François, piano

EMI

Jimmy Page / d'après Frédéric Chopin

Prélude en mi mineur op. 28 n° 4

Jimmy Page, guitare

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Frédéric Chopin

Prélude en mi mineur op. 28 n° 4

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Frédéric Chopin

Mazurka en sol mineur op. 24 n° 1

Arthur Rubinstein, piano

RCA

Frédéric Chopin

Variations en si bémol majeur sur "Là ci darem la mano" op. 2

Alexis Weissenberg, piano

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, direction Stanislaw Skrowaczewski

EMI

Frédéric Chopin

Concerto pour piano n° 2 en fa mineur op. 21 : II. Larghetto

Arthur Rubinstein, piano

Orchestre de Philadelphie, direction Eugene Ormandy

RCA

Frédéric Chopin

Prélude en la majeur op. 28 n° 7

Eliane Richepin, piano

Dante

Frédéric Chopin

Prélude en fa dièse mineur op. 28 n° 8

Eliane Richepin, piano

Dante

Traditionnel Pologne

Mazurka de noces

Stanislaw Stepniak, accordéon à pédales

Ocora

Frédéric Chopin

Nocturne n° 4 en fa majeur op. 15 n° 1

Claudio Arrau, piano

Philips

Frédéric Chopin

Mazurka en mi mineur op. 17 n° 2

Arthur Rubinstein, piano

RCA

Frédéric Chopin

Etude en ut majeur op. 10 n° 1

Samson François, piano

EMI

Frédéric Chopin

Etude en mi bémol majeur op. 10 n° 11

Samson François, piano

EMI

Frédéric Chopin

Ballade n° 4 en fa mineur op. 52

Vlado Perlemuter, piano

Nimbus

Vincenzo Bellini

Les Puritains, Acte II : Vieni fra queste braccia

Maria Callas, soprano / Giuseppe Di Stefano, ténor

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, direction Tullio Serafin

EMI

Frédéric Chopin

Nocturne en ut dièse mineur op. posth.

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Frédéric Chopin

Prélude en ré bémol majeur op. 28 n° 15

Eliane Richepin, piano

Dante

Franz Liszt

Douze Etudes d'exécution transcendante : I. Preludio

Claudio Arrau, piano

Philips

Frédéric Chopin

Etude en ut mineur op. 10 n° 12 "Révolutionnaire"

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Frédéric Chopin

Barcarolle en fa dièse majeur op. 60

Dinu Lipatti, piano

EMI

Frédéric Chopin

Nocturne n° 2 en mi bémol majeur op. 9 n° 2

Alfred Cortot, piano

Biddulph Recordings

Frédéric Chopin

Mazurka en ut majeur op. 56 n° 2

Wanda Landowska, clavecin

Testament

Frédéric Chopin

Prélude en ut mineur op. 28 n° 20

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Frédéric Chopin

Dix-sept Chants polonais op. 74 : I. Zyczenie

Henryka Januszewska, soprano / Marek Drewnowski, piano

Dux

Frédéric Chopin

Polonaise n° 6 en la bémol majeur op. 53 "Héroïque"

Vladimir Horowitz, piano

Deutsche Grammophon

En ligne

Le site de Roger Muraro

Roger Muraro, le chant de l'âme : entretien paru dans le magazine Pianiste