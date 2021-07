Mon Brahms

Un musicien ne devrait pas dire ça ?... C'est un envers du décor que l'on hésite à dévoiler. Mais Brahms, pour un pianiste français de la musique du XXème siècle, offre quelques résistances. Peut-être qu'en les formulant, je m'aiderai moi-même, et le ciel m'aidera !

Connaître Messiaen, travailler sa musique, ont pu, pour moi, répondre à un certain nombre de questions... Mais quid de la musique d’autres compositeurs ? Que me racontent-ils ? Pourquoi certaines œuvres m'apparaissent-elles plus accessibles que d’autres ? Et pourquoi éprouvé-je le besoin de me confronter à ce qui m’est opposé, trouver derrière un ciel souvent nuageux une lumière qui ne s'éteint pas ?

La pandémie a fait son chemin : ces séquences pour France Musique s'adressent avant tout à moi-même. Un parcours avec Scriabine, Brahms, Chopin, ceux qui me résistent parfois et ceux que je croyais connaître : Albeniz, Falla, Debussy… jusqu’au tandem Berlioz-Liszt !

A mon piano, évoquer leur vie, leur esthétique, les événements historiques qui me parlent, jouer, me tromper, recommencer sans cesse… Voici sans fausse exhibition le travail d'un pianiste qui ne devrait peut-être pas dire ça...

Une série réalisée avec le précieux concours de l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et en partenariat avec le magazine Pianiste

La poésie brahmsienne impose de pouvoir jouer la tête dans l'imaginaire et les pieds bien ancrés sur terre, faire corps avec cette matière pour pouvoir s'en échapper.

Avec la participation de Patrick Messina, clarinette

et de Melvil Chapoutot, piano

Lectures par Lambert Wilson

Programmation musicale

Traditionnel / Jean Wiéner

Yankee Doddle (générique de l'émission Histoires sans paroles)

Jean Wiéner, piano / NN, flûte

Playtime Records

Johannes Brahms

Quintette pour piano et cordes en fa mineur op. 34 : I. Allegro non troppo

Christoph Eschenbach, piano / Quatuor Amadeus

Deutsche Grammophon

Johannes Brahms

Concerto pour violon en ré majeur op. 77 : III. Allegro giocoso, ma non troppo vivace

Ginette Neveu, violon / Philharmonia Orchestra, direction Issay Dobrowen

Warner Classics

Olivier Messiaen

Le Réveil des oiseaux

Yvonne Loriod, piano / Orchestre symphonique de la Radio de Baden Baden, direction Hans Rosbaud

Col Legno

Johannes Brahms

Intermezzo en mi majeur op. 116 n° 4

Julius Katchen, piano

Decca

Johannes Brahms

Concerto pour piano n° 1 en ré mineur op. 15 : I. Maestoso

Claudio Arrau, piano / Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, direction Bernard Haitink

Philips

Johannes Brahms

Concerto pour piano n° 1 en ré mineur op. 15 : II. Adagio

Claudio Arrau, piano / Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, direction Bernard Haitink

Philips

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 1052 : I. Allegro

Wanda Landowska, clavecin / Orchestre sous la direction d'Eugène Bigot

Biddulph Recordings

Johannes Brahms

Concerto pour piano n° 1 en ré mineur op. 15 : III. Rondo. Allegro non troppo

Claudio Arrau, piano / Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, direction Bernard Haitink

Philips

Johannes Brahms

Sonate pour piano n° 3 en fa mineur op. 5 : I. Allegro maestoso

Annie Fischer, piano

Intense Media

Johann Strauss fils

Le Beau Danube bleu op. 314

Orchestre philharmonique de Vienne, direction Andris Nelsons

Sony Classical

Johannes Brahms

Sonate pour piano n° 3 en fa mineur op. 5 : III. Scherzo. Allegro energico

Annie Fischer, piano

Intense Media

Johannes Brahms

Rapsodie pour contralto, choeur d'hommes et orchestre en ut mineur op. 53

Christa Ludwig, contralto / Choeur philharmonique et Orchestre philharmonique de Munich, direction Eugen Jochum

Münchner Philharmoniker

Johannes Brahms

Scherzo en mi bémol mineur op. 4

Melvil Chapoutot, piano

Enregistrement France Musique

Franz Liszt

Méphisto Valse n° 1 (Der Tanz in der Dorfschenke)

Orchestre de Paris, direction Georg Solti

Decca

Johannes Brahms

Sonate pour clarinette et piano n° 1 en fa mineur op. 120 n° 1 (extraits) :

III. Allegretto grazioso IV. Vivace

Patrick Messina, clarinette / Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

Johannes Brahms

Quatre Klavierstücke op. 119 :

I. Intermezzo. Adagio en si mineur II. Intermezzo. Andantino un poco agitato en mi mineur III. Intermezzo. Grazioso e giocoso en ut majeur IV. Rapsodie. Allegro risoluto en mi bémol majeur

Roger Muraro, piano

Enregistrement France Musique

