Mon Berlioz-Liszt

Quelle drôle d'idée de commencer cette séquence par la verve de Louis de Funès dirigeant la Marche hongroise de "La Damnation de Faust" ! Le grotesque des propos et la mégalomanie du chef sont à l'image du personnage Berlioz avec ses histoires à dormir debout, ses attitudes exagérément dramatiques.

Connaître Messiaen, travailler sa musique, ont pu, pour moi, répondre à un certain nombre de questions... Mais quid de la musique d’autres compositeurs ? Que me racontent-ils ? Pourquoi certaines œuvres m'apparaissent-elles plus accessibles que d’autres ? Et pourquoi éprouvé-je le besoin de me confronter à ce qui m’est opposé, trouver derrière un ciel souvent nuageux une lumière qui ne s'éteint pas ? La pandémie a fait son chemin : ces séquences pour France Musique s'adressent avant tout à moi-même. Un parcours avec Scriabine, Brahms, Chopin, ceux qui me résistent parfois et ceux que je croyais connaître : Albeniz, Falla, Debussy… jusqu’au tandem Berlioz-Liszt ! A mon piano, évoquer leur vie, leur esthétique, les événements historiques qui me parlent, jouer, me tromper, recommencer sans cesse… Voici sans fausse exhibition le travail d'un pianiste qui ne devrait peut-être pas dire ça...

Une série réalisée avec le précieux concours de l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et en partenariat avec le magazine Pianiste

Le ton épique, les couleurs, les images que Berlioz parvient à évoquer séduisent Liszt, lui aussi en grand désir de nouveauté. Un mouvement musical a éclos et le jeune pianiste, confirmé dans son instinct, va enfourcher la monture. Liszt se lie d'amitié avec Berlioz, et ce sera le début d'une longue et féconde collaboration...

Lectures par Lambert Wilson

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Programmation musicale

Traditionnel / Jean Wiéner

Yankee Doddle (générique de l'émission Histoires sans paroles)

Jean Wiéner, piano / NN, flûte

Playtime Records

Gérard Oury

La Grande Vadrouille (extrait)

Louis de Funès, comédien

Studio Canal

Hector Berlioz

La Damnation de Faust, Acte I scène 2 : Marche hongroise (extrait du film La Grande Vadrouille de Gérard Oury)

Orchestre sous la direction de Jacques Metehen

Universal Music

Hector Berlioz

Les Nuits d'été op. 7 : III. Sur les lagunes

Régine Crespin, soprano

Orchestre de la Suisse romande, direction Ernest Ansermet

Decca

Hector Berlioz

La Damnation de Faust, Acte II scène 7 : Ballet des sylphes

Orchestre de Philadelphie, direction Eugene Ormandy

Sony Classical

Rodolphe Kreutzer

La Mort d'Abel, Acte II scène 9 : Choeur d'anges

Choeur de chambre de Namur / Les Agrémens, direction Guy Van Waas

Ediciones singulares

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op. 14 : I. Rêveries - Passions

Orchestre national de France, direction Leonard Bernstein

Warner Classics

Hector Berlioz / transcription Franz Liszt

Symphonie fantastique op. 14 : I. Rêveries - Passions

Roger Muraro, piano

Decca

Franz Liszt

Rapsodie hongroise n° 15 en la mineur

Georges Cziffra, piano

EMI

Franz Liszt

Sonate en si mineur

Claudio Arrau, piano

Philips

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op. 14 : II. Un bal

Orchestre national de France, direction Leonard Bernstein

Warner Classics

Hector Berlioz / transcription Franz Liszt

Symphonie fantastique op. 14 : II. Un bal

Roger Muraro, piano

Decca

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op. 14 : V. Songe d'une nuit de sabbat

Orchestre national de France, direction Leonard Bernstein

Warner Classics

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op. 14 : IV. Marche au supplice

Orchestre national de France, direction Leonard Bernstein

Warner Classics

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op. 14 : I. Rêveries - Passions

Orchestre national de France, direction Leonard Bernstein

Warner Classics

Franz Liszt

Douze Etudes d'exécution transcendante : X. Allegro agitato molto en fa mineur

Claudio Arrau, piano

Philips

Hector Berlioz / transcription Franz Liszt

Symphonie fantastique op. 14 : I. Rêveries - Passions

Roger Muraro, piano

Decca

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op. 14 : III. Scène aux champs

Orchestre national de France, direction Leonard Bernstein

Warner Classics

Hector Berlioz / transcription Franz Liszt

Symphonie fantastique op. 14 : III. Scène aux champs

Roger Muraro, piano

Decca

Hector Berlioz / transcription Franz Liszt

Symphonie fantastique op. 14 : IV. Marche au supplice

Roger Muraro, piano

Decca

Hector Berlioz / transcription Franz Liszt

Symphonie fantastique op. 14 : V. Songe d'une nuit de sabbat

Roger Muraro, piano

Decca

Hector Berlioz

Lélio ou le Retour à la vie op. 14bis : VI. Fantaisie sur "La Tempête" de Shakespeare - Narration et coda

Lambert Wilson, diction

Choeur de l'Orchestre symphonique de Montréal / Orchestre symphonique de Montréal, direction Charles Dutoit

Decca

En ligne

Le site de Roger Muraro

Roger Muraro, le chant de l'âme : entretien paru dans le magazine Pianiste