Monterey entre Jazz et Pop : Genèse d'un festival 1/4

Monterey, petite ville portuaire américaine, située au centre de la côte californienne fut le lieu de naissance de trois festivals : le Monterey Jazz Festival, créé en 1958, le Monterey Folk Festival en 1963 et le Monterey International Pop Festival qui se déroula en juin 1967. Une conjonction de rencontres extraordinaires voire improbables, la réunion de talents exceptionnels, et cette formidable énergie créatrive, ont fait de ces évènements-phares de la musique populaire, autant de marqueurs de la société mondiale, en cette deuxième moitié du XXeme siècle.

Jimmy Lyons, l’animateur radio et Ralph J. Gleason, le journaliste se sont rencontrés à la fin des années 40, à San Francisco. Ils partagent une même passion pour le jazz, ce qui se traduit par des nuits entières passées à débattre sur l’idée de créer un festival, Ralph Gleason, plus politique, défend l’idée d’un festival reflètant l’état du monde, alors que Lyons, plutôt rêveur, souhaite au contraire que le monde s’arrête de tourner pour écouter la musique.

Gleason voudrait sortir le jazz de l’atmosphère enfumée, et sombre, des clubs et de le mettre au vert, à l’air libre : un festival au bord de la mer why not ?

Programmation musicale

CHARLES LLOYD AT MONTEREY

Forest Flower – Charles Lloyd At Monterey

«Forest Flower» (C. Lloyd)

CD ATLANTIC SD 1473

DIZZY GILLESPIE WITH GIL FULLER

The Monterey Jazz Festival Orchestra

«Man from Monterey» (P.Moore)

CD BLUE NOTE 0777780370 2 6

LEE KONITZ

«Subconscious-Lee» (L. Konitz)

PRESTIGE OJCCD 186-2

ERROLL GARNER

Complete Concert by The Sea

«Mambo Carmel» (E.Garner)

COLUMBIA LEGACY 88875120842

STAN KENTON

New Concept of Artistry in Rhythm

«23°N-82°W» (B.Russo)

CAPITOL CDP 792865 2

SHORTY ROGERS AND HIS GIANTS

«A Propos» (S.Rogers)

Jazz West Coast From Hollywood to Los Angeles

FREMEAUX & ASSOCIÉS FA 5281

MILES DAVIS

«Boplicity» (Cleo Henry)

The complete Birth of the Cool

CAPITOL JAZZ 7243 4 94550 2 3

DAVE BRUBECK TRIO

«Too Marvelous to Words» (Mercer-Whiting)

FANTASY FCD-24726-2

LOUIS ARMSTRONG ALL STARS

Live at 1958 Jazz Festival

«Back Home in Indiana» (L.Armstrong)

MJF RECORDS 08880 72303119

BILLIE HOLIDAY

«Fine and Mellow» (B.Holiday)

Monterey Jazz Festival 40 Legendary Years

MALPASO WARNER BROS 9362-46703-2

GERRY MULLIGAN NEW QUARTET

«Blueport» (A.Farmer)

Monterey Jazz Festival 40 Legendary Years

MALPASO WARNER BROS 9362-46703-2

ANDRÉ HODEIR

«On A Riff» (A. Hodeir)

Essays : The Complete Paris & New York Sessions

FRESH SOUND RECORDS FS-CD 945

JOHN LEWIS

«ThreeLittle Feelings» (J.Lewis)

The Birth of The Third Stream

COLUMBIA LEGACY K 64929 S1

JIMMY WITHERSPOON

Live at The Monterey Jazz Festival 1972

«I’m Gonna Move On The Outskirts of Town» (J. Witherspoon)

CAL TJADER

«Soul Sauce» (C. Tjader)

VERVE 5216682