Monterey entre jazz et Pop : 1963, entre Folk et Rock 3/4

En 1963, le Monterey Jazz Festival en est déjà à sa cinquième édition, bien installé dans le paysage musical californien. Il a acquis une réputation internationale et est devenu le rendez-vous incontournable de la fin de l’été sur la péninsule.

Si nous quittons le jazz, nous n’en resterons pas trop éloigné pour autant… puisque nous allons parler de folklore, pardon de folk et le folk c’est comme le jazz, c’est noir, c’est blanc, c’est de toutes les couleurs.

Bob Dylan "Masters Of War"

No Direction Home (B. Dylan)

Columbia

Leadbelly "How Blue Can You Get - Great Blues Vocals in the Jazz Tradition"

Good Morning Blues (John Hammond)

Blue Bird

Almanac Singers "Chants des syndicats américains"

Which Side Are You On

Folkways Records

Sarah Ogan Gunning "Come All You Coal Miners"

Come All Ye Coal Miners

Rounders Records

Woody Guthrie "This land is your land/The Asch recordings vol. 1"

This Land is your Land (W. Guthrie)

SMITHSONIAN FOLKWAYS RECORDS

Bob Dylan "Chroniques"

Song to Woody (B. Dylan)

Sony

Ramblin’Jack Elliott "Chroniques"San Francisco Bay Blues

Sony

Bill Frisell "Guitar in the Space Age"

Turn, Turn, Turn (P. Seeger)

Okeh

Bob Dylan "No Direction Home"

This Land is Your Land (W. Guthrie)

Columbia

Dave Van Ronk "Chroniques"

He Was A Friend of Mine

Sony

Pete Seeger "Chroniques"

Turn, Turn, Turn (P. Seeger)

Sony

The Byrds "Greatest Hits"

Turn, Turn, Turn (P. Seeger)

CBS

Odetta "My Eyes Have Seen"

Down on Me (O.felious)

WMD

The Kingston Trio "Chroniques"

Get Away John

Sony

SonnyTerry / Brownie McGhee "The Great Bluesmen"

Key to the Highway

Golden Hour

Joan Baez "Folk at Newport / Vol.2"

We are Crossing The Jordan River

Broken Audio

Joan Baez & Bob Dylan "Newport Broadside"

With God on Our Side

WMD

Bob Dylan "No Direction Home"

Don’t Think Twice it’s Alright

Columbia

Peter, Paul & Mary "Le déserteur"

If I Had My Way (G. Davis)

Warner

Mance Lipscomb "The Great Bluesmen"

Blues in G

Golden Hour

Bill Frisell "Guitar in the Space Age"Surfer Girl (Brian Wilson)

Okeh

Joan Baez & Bob Dylan "The Other Side of the Mirror"

With God on Our Side

Sony