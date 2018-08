Monterey entre Jazz et Pop : 1959, la légende continue 2/4

S’il veut survivre et continuer, le Monterey Jazz Festival doit s’organiser. Debrief et brainstorming sont de circonstance pour Jimmy Lyons, le General Manager et son staff. La trésorerie a remboursé les investisseurs, mais avec seulement 600 dollars de bénéfices, versés intégralement à un fonds éducatif, c’est une opération blanche ! Il faut maintenant trouver un financement , ne serait-ce que pour payer les musiciens… Il faut aussi engager un directeur musical. Ce sera John Lewis, le patron du MJQ, le Festival s’assure ainsi le respect des musiciens, et des agents artistiques, en apportant une approche originale et inventive du jazz…

Programmation musicale

THE MODERN JAZZ QUARTET

1963 Monterey Jazz Festival

«The Sheriff»

DOUGLAS MUSIC - MJF RECORDS

ORNETTE COLEMAN

The Shape of Jazz to Come

«Eventually»

ATLANTIC CD 1317-2

DUKE ELLINGTON

Suite Thursday Three Suites

«Schwiiphti»

COLUMBIA JAZZ MASTERPIECES CK 46825

THELONIOUS MONK

Live at Monterey 1963

«Epistrophy» (T.Monk)

STORYVILLE STCD 8255/56

MLES DAVIS QUINTET

Live at The 1963 Monterey Jazz Festival

«Autumn Leaves» (Prevert-Kosma)

MJF RECORDS 0888072303102

CHARLES MINGUS

Mingus at Monterey

«MEDITATIONS ON INTEGRATION» (C.Mingus)

PRESTIGE 98480

CARMEN McRAE

«Wish I Knew» (Gordon-Warren)

Monterey Jazz Festival 40 Legendary Years

MALPASO WARNER BROS 9362-46703-2

JOHN HANDY

Recorded Live At The Monterey Jazz Festival

«Spanish Lady»

KOCH JAZZ KOC K 3-7820 2

CHARLES LLOYD

Forest Flower – Charles Lloyd At Monterey

«Sorcery» (C. Lloyd)

CD ATLANTIC SD 1473

DON ELLIS

Don Ellis Orchestra Live at Monterey

«1 33 222 1 222» (D. ELLIS)

PACIFIC JAZZ CJ 32-5006

CLINT EASTWOOD

Johnny Otis Show «Willie and The Handjive» (J.Otis)

Cannonball Adderley Quintet »Country Preacher» (N.Adderley)

Extrait du film “Play Misty for Me” (Un Frisson dans la nuit) 1971

DVD UNIVERSAL 820 050 8