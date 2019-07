Paris 1900 - capitale du violon

Après le premier prix de Ginette Neveu au concours Wieniawski en 1935 à Varsovie, la presse française exulte ! Pourtant Jacques Thibaud, le grand violoniste, dans une lettre du 22 Avril 1935, soit un mois après le concours, s’inquiète.

« En rentrant de voyage j’ai lu l’article paru dansLe Monde musicalsur le magistral succès obtenu à Varsovie par notre chère petite Francaise Ginette Neveu. Si cet article rend justice à notre jeune et remarquable compatriote, il insinue que ce succès ne serait pas entièrement français puisque d’après ton journal, Ginette aurait perfectionné son programme de concours avec deux de nos plus chers amis: Georges Enesco et Carl Flesch ». Jacques Thibaud

, © DR

Toujours dans la même lettre

« Le triomphe de Ginette Neveu est bien français et doit, dans l’esprit de tous, rester tel. Dans mon esprit elle est l’élève de Jules Boucherit. » Jacques Thibaud

Jacques Thibaud (1880-1953), chef de fil du violon français tient à ce que « l’école violonistique nationale » soit bien vue comme « la plus belle et la plus riche du monde ».

Mais qui sont les maîtres de Ginette Neveu, ceux qui l’ont guidée dans son développement technique et musical ?

Jules Boucherit (1877-1962)

Parmi les professeurs et influences importantes de Ginette, le violoniste et compositeur roumain Georges Enesco (1881-1955), le violoniste et grand pédagogue hongrois Carl Flesch (1873-1944).

, © Getty / Bettmann / ullstein bild Dtl.

Que ce soit Jules Boucherit, Georges Enesco ou Carl Flesch, ils ont tous étudié au Conservatoire de Paris qui était une institution incontournable pour l’enseignement du violon !

Mais celle vers qui Ginette retournait toujours, c’était sa professeur Line Talluel (1888-1977)

, © Alain Moglia

A l'arrière de gauche à droite : Patrice Fontanarosa, Alain Moglia, Maryvonne Le Dizes, Catherine Doffin, x, Régis Pasquier

Devant : Colette Vandame, Irène Carpentier, Michel Delsol, Thérèse Divry, Madame Line Talluel, Roselyne Piveteau, Yvon Caracilly et Anne Marie Gardien

Bibliographie