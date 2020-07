Les princesses de Saint-Pétersbourg 1900 : Kathleen Parlow, Cecilia Hansen, Isolde Mengès...

A la fin du XIXe, les choses bougent du côté de la professionnalisation des femmes et de leur accès aux études supérieures. A Saint-Pétersbourg cependant il faut attendre le tout début du XXe siècle pour voir la première femme rentrée dans la classe légendaire du grand Leopold Auer...

Une classe qui semble aimanter tous les talents les plus prodigieux du violon : Misha Elman, Jascha Heifetz, Nathan Milstein,Tosha Seidel, Efrem Zimbalist mais aussi des femmes exceptionnelles dont il faut se rappeler les noms.

Dans cette épisode, nous en mettons trois à l'honneur. Elles sont nées dans les années 1890 : la canadienne Kathleen Parlow, la russe Cecilia Hansen ou encore la britannique Isolde Menges.

Kathleen Parlow est surnommée "la dame à l'archet d'or"

, © NB

Cecilia Hansen, surnommée la "Heifetz féminin" est la dédicataire de la 2e des cinq mélodies de Sergei Prokofiev.

, © Getty / ullstein bild Dlt

Isolde Mengès, soliste très active dans la première partie du XXe, devient une chambriste et une pédagogue très reconnue. Elle fonde le Isolde Mengès Quartet et enseigne au Royal College of Music.

, © James P Barraclough

Leopold Auer, fut l'un des grands pédagogues du violon du XXe siècle, considéré comme le père de l'école russe du violon. Il était hongrois. Son nom magyarisé se dit Ligeti. Le compositeur Gyorgy Ligeti était d'ailleurs son neveu !

, © Getty / Bettmann

Sources

Les sites

Les livres

"Violin Playing as I teach it" de Leopold Auer paru en 1921 aux éditions Forgetten Books

Les articles

Tully Potter, " Who were the early female violinists ?", The Strad Magazine, 07 mars 2014

The Strad Magazine, 07 mars 2014 " Student days in Russia ", The Canadian music journal. Vol. 6, no 1, 1961

", The Canadian music journal. Vol. 6, no 1, 1961 Bjarte Engeset, "Avant propos de la partition du concerto pour violon d'Halvorsen", Norsk Musikforlag, 2016

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Partita pour violon nº3 en Mi Maj BWV 1006 : Gavotte

Kathleen Parlow (violon)

Pearl BVA 1

Niccolò Paganini

Moto perpetuo pour violon et piano en Ut Maj op 11

Kathleen Parlow (violon)

Appian Publications & Recordings CDAPR 7015

Johan Halvorsen

Mosaïque : Chant de la Veslemöyt - pour violon et piano

Kathleen Parlow (violon)

Appian Publications & Recordings CDAPR 7015

Edvard Grieg

Sonate n°2 en Sol Maj op 13 : 2. Allegretto tranquillo

Kathleen Parlow (violon)

Ernest MacMillan (pianoforte)

Analekta AN27804

Henri Vieuxtemps

Morceaux de salon pour violon et piano op 32 : 2. Rondino

Cecilia Hansen (violon)

Boris Zakharoff (piano)

Appian Publications & Recordings CDAPR 7015

César Cui

Berceuse op 20 n°8 - arrangement pour violon et piano

Cecilia Hansen (violon)

Boris Zakharoff (piano)

Appian Publications & Recordings CDAPR 7015

Sergueï Prokofiev

5 mélodies pour violon et piano op 35bis : Mélodie n°2

David Oïstrakh (violon)

Frida Bauer (piano)

Praga PRD250320

Henryk Wieniawski

Mazurka pour violon et piano en La Maj op 3

Cecilia Hansen (violon)

Boris Zakharoff (piano)

Appian Publications & Recordings CDAPR 7015

Nikolaï Medtner

Sonate n°1 en si min op 21 : 1. Canzone

Cecilia Hansen (violon)

Nikolaï Medtner (piano)

Appian Publications & Recordings APR5547

Jenő Hubay

Zephir op 30 nº5 - pour violon et piano

Isolde Menges (violon)

Eileen Beattie (piano)

Appian Publications & Recordings CDAPR 7015

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon n°1 en sol min BWV 1001 : Fugue

Isolde Menges (violon)

Pearl BVA 2

Richard Strauss

Morgen op 27 n°4 TrV 170 n°4

Isolde Menges (violon)

Elisabeth Schumann (soprano)

Lawrance Collingwood (direction)

Pearl GEMM CD 9379

Jenő Hubay

Heyre Kati n°4 op 32 - pour violon et piano

Cecilia Hansen (violon)

Boris Zakharoff (piano)

Appian Publications & Recordings CDAPR 7015