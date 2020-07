Les pionnières du XIXe siècle : de Teresa Milanollo à Maud Powell

L’été dernier nous avions célébré le centième anniversaire de la naissance de notre chère violoniste française Ginette Neveu. Cet été nous allons continuer notre exploration du monde des grands violonistes et plus précisément nous allons partir sur les traces des grandes violonistes.

Avant l’ère de l’enregistrement nous sommes en quelque sorte dans la Préhistoire des interprètes. Pour se faire une idée du rayonnement des pionnières du XIXe siècle, on peut voir d’une part les œuvres qui leur sont dédiées et d’autre part lire les articles de presse qui leur sont consacrés, les critiques ou autres témoignages de leurs contemporains.

Dans la 1ère moitié du XIXe, deux noms ressortent : les soeurs Milanollo puis Wilma Neruda alias Lady Hallé.

, © Getty / Josef Kriehuber / Imagno

Puis la violoniste italienne Teresina Tua marque les esprits. Grieg écrit sa 3e sonate en do mineur pour celle qu'il appelle la "fée du violon".

, © NB

Avec Camille Urso et Maud Powell, on entre dans le vif du sujet : il s’agit pour les femmes d’accès à l’enseignement artistique supérieur et de professionnalisation !

, © Getty / University of South Carolina / Hulton Archive

à réécouter émission Mon coeur est un violon La légende Ginette Neveu

Sources

Les sites :

Les livres :

" Le violon: Les violonistes et la musique de violon du XVIe au XVIIIe siècle " d'Arthur Pougin

" d'Arthur Pougin "Discopaedia of the violin" de James Creighton

Les articles :

" Les musiciennes : de la pionnière adulée à la concurrente redoutée : Bref historique d'une longue professionnalisation " de Florence Launay paru chez "Travail, genre et sociétés" en 2008

" de Florence Launay paru chez "Travail, genre et sociétés" en 2008 " Women as Professional Musicians in the United States, 1870-1900 " de Judith Tick paru chez "Anuario Interamericano de Investigacion Musical, Vol. 9" en 1973

" de Judith Tick paru chez "Anuario Interamericano de Investigacion Musical, Vol. 9" en 1973 "L’éducation musicale des femmes au XIXe siècle en France. Entre art d’agrément, accès officiel à un enseignement supérieur et professionnalisation In : Genre & Éducation : Former, se former, être formée au féminin" deFlorence Launay paru dans la "Presses universitaires de Rouen et du Havre" en 2009

Merci pour les précieuses informations et sources :

à Agnès Briolle Vieuxtemps (http://associationhenryvieuxtemps.com/contact/), à Henning Kraggerud (https://www.henningkraggerud.com) et à l'incomparable Tully Potter (http://www.tullypottercollection.com)

Programmation musicale

Pablo de Sarasate

Fantaisie de concert sur Faust de Gounod - pour violon et piano

Erica Morini (violon)

Max Lanner (piano)

Biddulph Recordings BID 80168

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°40 pour violon et piano en Si bémol Maj K 454 : Andante

Aida Stucki (violon)

Christoph Lieske (piano)

Doremi DHR-7964-9

Charles-Auguste de Bériot

Concerto pour violon n°7 en Sol Maj op 73 : 1. Allegro maestoso - arrangement pour violon et piano

Maud Powell (violon)

George Falkenstein (piano)

Naxos 8110961

Henri Vieuxtemps

Ballade et polonaise

Maud Powell (violon)

George Falkenstein (piano)

Naxos Historical 8.110962

Pablo de SarasateDanses espagnoles pour violon et piano op 22 : 1. Romance andalouse

Erica Morini (violon)

Charlton Keith (piano)

Doncuments 600310

Edvard Grieg

Sonate en ut min op 45 pour piano et violon : Deuxième mouvement : Allegretto expressivo alla romanza

Sergueï Rachmaninov (piano)

Fritz Kreisler (violon)

Fidelio 8830

Alexander Zarzycki

Mazurka en Sol Maj op 26 - version pour violon et piano

Maud Powell (violon)

George Falkenstein (piano)

Naxos Historical 8.110962

Antonín Dvořák

Humoresque - arrangement pour violon et piano

Maud Powell (violon)

Arthur Loesser (piano)

Naxos 8.110963

Luke Schoolcraft, Henry Clay Work et Stephen C. Foster

Plantation Melodies (4 american folk songs) - pour violon et orchestre

Studio Orchestra (orchestre)

Maud Powell (violon)

Josef A. Pasternack (direction)

Naxos 8110961

Félix Mendelssohn

Concerto n°2 en mi min op 64 : Finale - pour violon et piano

Maud Powell (violon)

George Falkenstein (piano)

Naxos 8.110963