Les héroines et anti-heroines de la 2e Guerre Mondiale : d'Alma Rosé à Guila Bustabo

Après notre escale à Budapest dans la classe du grand professeur hongrois Jenö Hubay au début du XXe siècle, nous allons aujourd'hui explorer quelques destins exceptionnels et complexes, qui font de nos violonistes des héroïnes et parfois même des anti-héroïnes pendant la deuxième guerre mondiale.

La petite et la grande histoire se rencontrent. Le privé et le politique se mêlent. Ce sont des destins qui se croisent et résonnent en miroir.

D’Europe en Asie, du Japon à la Russie en passant par les Etats-Unis, nous allons sacrément voyager !

Alma Rosé (1906-1944)

, © ÖNB, Bildarchiv Austria

Nejiko Suwa (1920-2012)

, © NB

Mari Iwamoto (1926-1979)

, © NB

Guila Bustabo (1916-2002)

, © Getty / Fox image

, © NB

Sources

Articles

