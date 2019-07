Les femmes et le violon : les pionnières

Car il y en a eu des pionnières à une époque où être une femme violoniste n’allait pas de soi !

, © Getty

La grande violoniste Maud Powell- (1867-1920) eut une immense carrière. Elle joua notamment sous la direction de Gustav Mahler à New-York et elle nous laisse des enregistrements fascinants ainsi que nombreux écrits dont « Women and the violin ».

Marie Soldat (1863-1955) était une interprète favorite de Brahms. Il la considérait comme une des meilleures interprètes de son Concerto !

, © Getty / Sasha

La violoniste Jelly d’Aranyi (1893-1966) inspirera plusieurs compositeurs, notamment Bartok avec lequel elle créera deux sonates pour violon et piano, ou Ravel qui écrira pour elle « Tzigane ».

Erika Morini (1904-1995) jouant le concerto pour violon de Max Bruch

"Un violoniste est un violoniste et c'est en tant que violoniste que je dois être jugée - non comme une femme musicienne" (Erica Morini)

Et c’est grâce à ces pionnières qu’ont pu éclore une Ginette Neveu, une Anne-Sophie Mutter, une Victoria Mullova et bien sûr, toute la scène du violon actuelle : Janine Jansen, Lisa Batiashvili ou Julia Fischer.

Bibliographie

Performances Practices in Johannes Brahms'Chamber Music par Clive Brown, Neal Peres da Costa, Kate Bennett Wadsworth aux éditions Barenreiter-Verlag

Biographie de Camille Urso par J.O.Turogeon aux éditions Forgotten Books

The Strad

Programmation musicale

Johannes Brahms

Concerto pour violon en Ré Maj op 77 : 3. Allegro giocoso, ma non troppo vivace

Ginette Neveu

Philharmonia Orchestra

Issay Dobrowen

WARNER CLASSICS

Alexander Zarzycki

Mazurka en Sol Maj op 26 - version pour violon et piano

Maud Powell (violon), George Falkenstein (piano)

NAXOS HISTORICAL

Pablo de Sarasate

Romance et gavotte de Mignon d'Ambroise Thomas op 16 - pour violon et piano

Maud Powell (violon), George Falkenstein (piano)

NAXOS

Anton Dvorak

Humoresque - arrangement pour violon et piano

Maud Powell (violon), Arthur Loesser (piano)

NAXOS

Samuel Coleridge-Taylor

Deep river - arrangement pour violon et piano

Maud Powell (violon), George Falkenstein (piano)

NAXOS

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°5 en la Majeur K219

Marie Soldat (violon)

Ludwig Spohr

Concerto pour violon n°9 en ré min op 55 : 2. Adagio - arrangement pour violon et piano

Marie Soldat (violon), pianiste non identifié

PEARL

Jeno Hubay

Poème hongrois opus 27 n°6

Jelly d’Aranyi (violon)

Tomaso Antonio Vitali

Chaconne

Jelly d’Aranyi (violon)

Pablo de Sarasate

Jota Aragonesa opus 27 pour violon et piano

Marie Hell (violon), pianiste non identifié

PEARL

Efrem Zimbalist

Danse russe

Daisy Kennedy (violon)

Karol Szymanowski

Mythes op 30 : 1. La fontaine d'Aréthuse - pour violon et piano

Ida Haendel (violon), Alfred Holecek (piano)

INTENSE MEDIA