Exils et migrations violonistiques : Paris, New York, Moscou, Buenos Aires...

A partir de sa victoire au concours Wieniawski en 1935, Ginette va sillonner le monde. C’est aussi une époque sombre en Europe où le contexte géopolitique se tend, de manière inéluctable. Beaucoup de musiciens sont obligés de partir. C’est le cas de plusieurs des violonistes du concours Wieniawski.

Dans cet épisode nous allons explorer ces migrations, celles de Ginette Neveu et celles de plusieurs lauréats comme autant de destins croisés dans une époque complexe où la petite et la grande histoire se rencontrent. Une succession de synchronicités étonnantes après ce moment fort du concours, des coïncidences et des chemins parfois inattendus à travers le monde pour une constellation impressionnante de violonistes !

De 1935 au déclenchement de la 2e guerre mondiale, Ginette Neveu joue partout.

, © Getty / Hulton Archive

Pour d’autres lauréats du Wieniawski, l’après-concours est bien différent.

Par exemple, deux candidats polonais : Bronislaw Gimpel et un certain Mieczysław Szwalbe.

, © DR

Gimpel ira aux Etats-Unis. Il deviendra concertmaster du Los Angeles Philharmonic.

Schwalbé viendra à Paris étudier avec Georges Enesco puis Jules Boucherit au Conservatoire

Après la guerre, Ginette reprendra ses tournées à un rythme très soutenu.

Elle jouera les concertos de Beethoven, de Brahms, de Sibelius et les pièces françaises partout. Charles Munch l’invitera régulièrement aux Etats-Unis.

Gimpel et Schwalbé poursuivront des carrières de soliste, chambriste et de violon solo dans des orchestres.

Michel Schwalbé deviendra notamment le premier “Konzertmeister” de l’Orchestre Philharmonique de Berlin.

, © Youtube

Il sera le véritable bras droit de Herbert von Karajan.

Deux autres lauréats du concours Wieniawski auront des trajectoires fascinantes.

, © DR

Le hongrois Lorand Fenyves : premier violon solo de l’orchestre philharmonique de Palestine qui deviendra l’Orchestre philharmonique d’Israel, puis à l’Orchestre de la Suisse Romande et enfin comme professeur à Toronto.

Et le yougoslave Ljerko Spiller, qui après un début de carrière à Paris, notamment comme professeur à l’Ecole Normale de Paris et concertmaster de l’orchestre de chambre dirigé par Cortot partira en 1935 à Buenos Aires et deviendra une figure majeure de la vie musicale argentine, formant ainsi des violonistes comme Alberto Lysy ou Ana Chumachenco.

, © DR

