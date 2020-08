Connaissez-vous Camilla Wicks ?

Aujourd’hui dans Mon coeur est un violon nous vous parlons d’une violoniste américaine fabuleuse qui décida de prendre sa retraite une première fois à l’âge 30 ans avant de revenir plus tard sur scène.

Elle étudie avec son père puis avec Louis Persinger à la Juillard School de New York. Persinger est le professeur de Menuhin, Bustabo ou encore Ricci.

A 17 ans elle joue le concerto n°2 de Wieniawski avec Leopold Stokowski et le Hollywood Bowl Orchestra.

Vers 30 ans elle prend sa retraite pour élever ses cinq enfants.

Elle deviendra une professeur très réputée : California State College à Fullerton, le Banff Center au Canada, l'Université de Washington, l'Université de Californie du Sud, l'Université du Michigan, Rice University, Louisiana State University, Eastman School of Music.

Pour son retour sur scène Ruggiero Ricci lui donnera un violon moderne du luthier australien Arthur Smith.

En 1952 elle fait un enregistrement du concerto de Sibelius avec l’orchestre de la Radio de Stockholm dirigé par Sixten Ehrlig. Cet enregistrement deviendra légendaire

Camilla Wicks (1928-...)

, © camillawicks.net

Sources

Les sites

Merci à Henning Kraggerud et à Lise-marie Wicks

Programmation musicale

Henryk Wieniawski

Concerto pour violon n°2 en ré min op 22 : 3. Allegro con fuoco

Hollywood Bowl Symphony Orchestra

Camilla Wicks (violon)

Leopold Stokowski (direction)

Profil PH18095

Ingwald Wicks

Ode to the desert - pour violon et piano / précédée de la présentation de la pièce

Camilla Wicks (violon et voix)

Horace Martinez (piano)

Music and art CD1282

Henryk Wieniawski

Scherzo tarentelle en sol min op 16 - pour violon et piano

Camilla Wicks (violon)

Horace Martinez (piano)

Music and art CD1282

Ludwig van Beethoven

Concerto en Re Maj op 61 pour violon et orchestre : Rondo : allegro

Camilla Wicks (violon)

Orchestre Philharmonique Symphonique

Bruno Walter (direction)

Music and Art CD-1160

Ernest Bloch

Baal shem : nigun arrangement pour violon et orchestre : Nigun

Camilla Wicks (violon)

Standard Symphony Orchestra of Los Angeles

John Barnett (direction)

Music and Art CD-1160

Henryk Wieniawski

Concerto pour violon n°1 en fa dièse min op 14 : 2. Preghiera - réduction pour violon et piano

Camilla Wicks (violon)

Horace Martinez (piano)

Profil PH18095

Joaquín Nin

20 cantos populares españoles : Granadina - arrangement pour violon et piano

Camilla Wicks (violon)

Martin Katz (piano)

Music and art CD1282

Jean Sibelius

Concerto pour violon en ré min op 47 : 1. Allegro moderato

Camilla Wicks (violon)

Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise

Sixten Ehrling (direction)

Profil PH18095

Traditionnel

Happy Birthday variations : Variation im Stil von Filmmusik - pour orchestre

Kremerata Baltica

Gidon Kremer (direction)

Nonesuch 7559-79657-2